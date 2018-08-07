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Свыше 400 постояльцев гостиницы эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за пожара

Постояльцев гостиницы эвакуировали в Санкт-Петербурге вследствие произошедшего пожара. Представители спасательной службы из данного горящего здания вывели 411 человек.

Свыше 400 постояльцев гостиницы эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за пожара


Как стало известно, гостиница, в которой начался пожар, располагается на территории Санкт-Петербурга по улице Гончарной. Данная информация передана представителями регионального управления Министерства Чрезвычайной Ситуации России. Представители ведомства передают, что на минус втором этаже семиэтажного здания горело электрооборудование.

Специалисты передают, что площадь пожара в гостинице северной столицы России составила пять метров квадратных. К ликвидации возгорания были привлечены 31 человек, а также 7 единиц техники. На текущее время отсутствуют сведения о пострадавших.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:34
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