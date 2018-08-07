Свыше 400 постояльцев гостиницы эвакуировали в Санкт-Петербурге из-за пожара

Как стало известно, гостиница, в которой начался пожар, располагается на территории Санкт-Петербурга по улице Гончарной. Данная информация передана представителями регионального управления Министерства Чрезвычайной Ситуации России. Представители ведомства передают, что на минус втором этаже семиэтажного здания горело электрооборудование.Специалисты передают, что площадь пожара в гостинице северной столицы России составила пять метров квадратных. К ликвидации возгорания были привлечены 31 человек, а также 7 единиц техники. На текущее время отсутствуют сведения о пострадавших.