В Сети опубликовали снимки юбилейного 10-миллионного Ford Mustang
В сети опубликовали фотографию, на котором можно увидеть юбилейный 10-миллионный экземпляр легендарной модели Ford Mustang. Снимок сделан в самом конце сборки автомобиля.
Несмотря на то, что до сих пор представители компании не подтвердили подлинность данного факт, однако есть основания полагать, что на снимке изображен именно 10-миллионный экземпляр Ford Mustang. Также известно, что столь ценная модель, которая в дальнейшем может оказаться в частной коллекции, произведена на заводе в штате Мичиган, где активно занимаются сборкой популярного транспортного средства.
По технической части пока известно лишь о том, что здесь установлен 5-литровый бензиновый двигатель, однако разработчики пока не раскрывают всех параметров и особенностей юбилейного экземпляра Ford Mustang. Также появляются слухи, что конкретная машина может быть отправлена в музей автомобильного гиганта. Презентация новинки в скором времени пройдет в рамках ближайшего тематического мероприятия Woodward Dream Cruise. Не исключено, что уникальный экземпляр смогут продать за внушительную цену, тем самым сделав из обыкновенной сделки еще один повод для напоминания об автомобиле.
Несмотря на то, что до сих пор представители компании не подтвердили подлинность данного факт, однако есть основания полагать, что на снимке изображен именно 10-миллионный экземпляр Ford Mustang. Также известно, что столь ценная модель, которая в дальнейшем может оказаться в частной коллекции, произведена на заводе в штате Мичиган, где активно занимаются сборкой популярного транспортного средства.
По технической части пока известно лишь о том, что здесь установлен 5-литровый бензиновый двигатель, однако разработчики пока не раскрывают всех параметров и особенностей юбилейного экземпляра Ford Mustang. Также появляются слухи, что конкретная машина может быть отправлена в музей автомобильного гиганта. Презентация новинки в скором времени пройдет в рамках ближайшего тематического мероприятия Woodward Dream Cruise. Не исключено, что уникальный экземпляр смогут продать за внушительную цену, тем самым сделав из обыкновенной сделки еще один повод для напоминания об автомобиле.
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:50