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В Сети опубликовали снимки юбилейного 10-миллионного Ford Mustang

В сети опубликовали фотографию, на котором можно увидеть юбилейный 10-миллионный экземпляр легендарной модели Ford Mustang. Снимок сделан в самом конце сборки автомобиля.

Несмотря на то, что до сих пор представители компании не подтвердили подлинность данного факт, однако есть основания полагать, что на снимке изображен именно 10-миллионный экземпляр Ford Mustang. Также известно, что столь ценная модель, которая в дальнейшем может оказаться в частной коллекции, произведена на заводе в штате Мичиган, где активно занимаются сборкой популярного транспортного средства.

В Сети опубликовали снимки юбилейного 10-миллионного Ford Mustang


По технической части пока известно лишь о том, что здесь установлен 5-литровый бензиновый двигатель, однако разработчики пока не раскрывают всех параметров и особенностей юбилейного экземпляра Ford Mustang. Также появляются слухи, что конкретная машина может быть отправлена в музей автомобильного гиганта. Презентация новинки в скором времени пройдет в рамках ближайшего тематического мероприятия Woodward Dream Cruise. Не исключено, что уникальный экземпляр смогут продать за внушительную цену, тем самым сделав из обыкновенной сделки еще один повод для напоминания об автомобиле.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:50
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