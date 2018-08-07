В Сети опубликовали снимки юбилейного 10-миллионного Ford Mustang

Несмотря на то, что до сих пор представители компании не подтвердили подлинность данного факт, однако есть основания полагать, что на снимке изображен именно 10-миллионный экземпляр Ford Mustang. Также известно, что столь ценная модель, которая в дальнейшем может оказаться в частной коллекции, произведена на заводе в штате Мичиган, где активно занимаются сборкой популярного транспортного средства.По технической части пока известно лишь о том, что здесь установлен 5-литровый бензиновый двигатель, однако разработчики пока не раскрывают всех параметров и особенностей юбилейного экземпляра Ford Mustang. Также появляются слухи, что конкретная машина может быть отправлена в музей автомобильного гиганта. Презентация новинки в скором времени пройдет в рамках ближайшего тематического мероприятия Woodward Dream Cruise. Не исключено, что уникальный экземпляр смогут продать за внушительную цену, тем самым сделав из обыкновенной сделки еще один повод для напоминания об автомобиле.