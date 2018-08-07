После успеха iPhone X остальные смартфоны подскочат в цене

Такой результат может случиться уже только благодаря тому, что покупатели продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы пользоваться дорогими устройствами, не выбирая слишком бюджетные модели. Даже несмотря на то, что самые топовые гаджеты с каждой новой модификацией становятся более дорогими, этот факт нисколько не смущает покупателей, осознающих сложность разработки и выпуска продвинутых смартфонов. Вместе с тем, некоторые аналитики на отрез отказываются верить в логичную цепочку повышения производительности и цены, так как тенденция просматривается не только у топовых устройств, но и у дешевых смартфонов.В качестве примера приводится первоначальная цена на флагманские модели Samsung Galaxy S, которые за несколько лет стали дороже примерно на 15 процентов, тогда как китайская линейка Huawei P подорожала на 33 процента, а OnePlus превысили все ожидания и повысили ценник на 42 процента. Эксперты не исключают, что в скором времени динамика роста цен на смартфоны значительно усилится.