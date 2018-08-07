АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

После успеха iPhone X остальные смартфоны подскочат в цене

В ходе последних аналитических исследований появились первые сообщения о том, что успешны продажи американского флагмана iPhone X повлекут за собой рост на цены остальных смартфонов.

Такой результат может случиться уже только благодаря тому, что покупатели продемонстрировали заинтересованность в том, чтобы пользоваться дорогими устройствами, не выбирая слишком бюджетные модели. Даже несмотря на то, что самые топовые гаджеты с каждой новой модификацией становятся более дорогими, этот факт нисколько не смущает покупателей, осознающих сложность разработки и выпуска продвинутых смартфонов. Вместе с тем, некоторые аналитики на отрез отказываются верить в логичную цепочку повышения производительности и цены, так как тенденция просматривается не только у топовых устройств, но и у дешевых смартфонов.

После успеха iPhone X остальные смартфоны подскочат в цене


В качестве примера приводится первоначальная цена на флагманские модели Samsung Galaxy S, которые за несколько лет стали дороже примерно на 15 процентов, тогда как китайская линейка Huawei P подорожала на 33 процента, а OnePlus превысили все ожидания и повысили ценник на 42 процента. Эксперты не исключают, что в скором времени динамика роста цен на смартфоны значительно усилится.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 08:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Стриженова поймала самую огромную белугу
Ученые раскрыли секрет дружелюбия одомашненных
В Сети опубликовали снимки юбилейного
Свыше 400 постояльцев гостиницы эвакуировали в
После успеха iPhone X остальные смартфоны
Ради дочери Виктория Дайнеко помирилась с
Facebook попросил банки предоставить данные
Lifan представит в России три новых модели
Поисковик Яндекса "устал" отвечать на запросы по
«АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной
Ученые: Цинк является самым эффективным веществом
Подруги Марины Голуб рассказали о ее романе с
Органический состав древних метеоритов проливает
Ученые: Средиземноморская диета не самая лучшая
Слегка подпортившиеся продукты могут стать
Эксперты создали модели машинного обучения для
Новый подход к вакцинам доказал свою силу в
Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до
Коллега Виктора Черненко по МНТ Марина Береснева
Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в
Эксперты назвали 9 вещей, которые не следует
На Тайване вирус атаковал завод по производству
Ученые создали систему, позволяющую быстро
Lada Vesta стала самой популярной в России
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Просмотреть все новости