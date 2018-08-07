Поисковик Яндекса "устал" отвечать на запросы по поводу здоровья Иосифа Кобзона
В последнее время СМИ пишут много информации, связанной с состоянием здоровья Иосифа Кобзона. Поисковик Яндекса тоже "устал" отвечать на запросы недоброжелателей, высказывающих различные предположения по такому поводу.
Несмотря на обилие негативной информации, часто проскальзывающей на страницах желтой прессы, мэтр эстрады жив и продолжает бороться со своим недугом. Лучшие врачи проводят процедуры, используя современные лекарства, чтобы улучшить самочувствие Иосифа Кобзона.
Артист шутливо называет себя настоящим бойцом, отпугивающим онкологию силой духа, а его близкое окружение возмущено поступками хейтеров, распространяющих ложные сведения о смерти. Яндекс в любом контексте сразу большим шрифтом пишет слово “жив!”, радуя поклонников звезды.
Несмотря на обилие негативной информации, часто проскальзывающей на страницах желтой прессы, мэтр эстрады жив и продолжает бороться со своим недугом. Лучшие врачи проводят процедуры, используя современные лекарства, чтобы улучшить самочувствие Иосифа Кобзона.
Артист шутливо называет себя настоящим бойцом, отпугивающим онкологию силой духа, а его близкое окружение возмущено поступками хейтеров, распространяющих ложные сведения о смерти. Яндекс в любом контексте сразу большим шрифтом пишет слово “жив!”, радуя поклонников звезды.