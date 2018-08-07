Facebook попросил банки предоставить данные пользователей

Социальная сеть намерена предложить новые услуги своим пользователям, а также стать платформой, где можно будет купить и продать товары и услуги. В свою очередь банки смогут получить доступ к новым потенциальным клиентам. В частности, речь идёт о возможности демонстрировать в соцсети состояние счёта.Ключевым вопросом в переговорах является конфиденциальность данных. В свою очередь в Facebook заявили, что не намерены сообщать данные пользователей третьим лицам, а также не собираются их применять в подготовке таргетированной рекламы.По словам пресс-секретаря соцсети, как и другие онлайн-компании, они обсуждают с финансовыми институтами данное предложение, чтобы улучшить обслуживание клиентов.