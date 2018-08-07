АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Facebook попросил банки предоставить данные пользователей

Facebook за последний год обратилась ко многим банкам, предлагая поделиться финансовой информацией пользователей, включая данные о состоянии счёта и трансляции по банковским картам. Об этом накануне сообщила газета The Wall Street Journal.

Facebook попросил банки предоставить данные пользователей


Социальная сеть намерена предложить новые услуги своим пользователям, а также стать платформой, где можно будет купить и продать товары и услуги. В свою очередь банки смогут получить доступ к новым потенциальным клиентам. В частности, речь идёт о возможности демонстрировать в соцсети состояние счёта.

Ключевым вопросом в переговорах является конфиденциальность данных. В свою очередь в Facebook заявили, что не намерены сообщать данные пользователей третьим лицам, а также не собираются их применять в подготовке таргетированной рекламы.

По словам пресс-секретаря соцсети, как и другие онлайн-компании, они обсуждают с финансовыми институтами данное предложение, чтобы улучшить обслуживание клиентов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 08:04
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Стриженова поймала самую огромную белугу
Ученые раскрыли секрет дружелюбия одомашненных
В Сети опубликовали снимки юбилейного
Свыше 400 постояльцев гостиницы эвакуировали в
После успеха iPhone X остальные смартфоны
Ради дочери Виктория Дайнеко помирилась с
Facebook попросил банки предоставить данные
Lifan представит в России три новых модели
Поисковик Яндекса "устал" отвечать на запросы по
«АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной
Ученые: Цинк является самым эффективным веществом
Подруги Марины Голуб рассказали о ее романе с
Органический состав древних метеоритов проливает
Ученые: Средиземноморская диета не самая лучшая
Слегка подпортившиеся продукты могут стать
Эксперты создали модели машинного обучения для
Новый подход к вакцинам доказал свою силу в
Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до
Коллега Виктора Черненко по МНТ Марина Береснева
Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в
Эксперты назвали 9 вещей, которые не следует
На Тайване вирус атаковал завод по производству
Ученые создали систему, позволяющую быстро
Lada Vesta стала самой популярной в России
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Просмотреть все новости