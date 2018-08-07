«АвтоВАЗ» показал пять новинок LADA на одной картинке
Компания «АвтоВАЗ» в социальных сетях сообщила о выходе пяти новых моделей. Однако производитель решил сохранить интригу, все новинки представлены скрытые под покрывалом на фоне плаката, где надписано: «Премьера, которая изменит всё».
Презентация всех новых автомобилей состоится в рамках Московского автосалона, который пройдёт в российской столице в период с 29 августа по 9 сентября. Российские автолюбители с нетерпением ожидают это мероприятие.
Относительно новых моделей от «АвтоВАЗа» уже имеются некоторые предположения. По мнению специалистов автомобильной индустрии, ими могут стать обновлённые версии LADA Granta, LADA XRay Cross и LADA Vesta Sport, так как продажи этих машин должны начаться в нынешнем году.
Также ожидается, что российский производитель планирует представить публике рестайлинговые модели LADA Largus и LADA 4×4 «Нива».
Презентация всех новых автомобилей состоится в рамках Московского автосалона, который пройдёт в российской столице в период с 29 августа по 9 сентября. Российские автолюбители с нетерпением ожидают это мероприятие.
Относительно новых моделей от «АвтоВАЗа» уже имеются некоторые предположения. По мнению специалистов автомобильной индустрии, ими могут стать обновлённые версии LADA Granta, LADA XRay Cross и LADA Vesta Sport, так как продажи этих машин должны начаться в нынешнем году.
Также ожидается, что российский производитель планирует представить публике рестайлинговые модели LADA Largus и LADA 4×4 «Нива».
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Добавил: Алина Сегодня, 07:40