Ученые: Цинк является самым эффективным веществом для борьбы с простудой

Данное вещество позволяет не только улучшить иммунитет человека, но и блокирует размножение риновирусов, вызывающих негативные изменения в организме. Специалисты провели опыты с участием добровольцев, где одна группа употребляла цинк, а остальные участники получали плацебо.В результате первые пациенты быстрее избавились от болезни по сравнению с их собратьями. Эксперты отметили, что нужно включать в рацион овощи и фрукты, имеющие важный элемент, а также укреплять здоровье с помощью физических нагрузок.