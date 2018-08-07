Ученые: Цинк является самым эффективным веществом для борьбы с простудой
Американские ученые после исследования выяснили, что цинк является самым эффективным веществом для борьбы с простудой. Таким образом они опровергли мифы о пользе витамина С, играющего незначительную роль в лечении недуга.
Данное вещество позволяет не только улучшить иммунитет человека, но и блокирует размножение риновирусов, вызывающих негативные изменения в организме. Специалисты провели опыты с участием добровольцев, где одна группа употребляла цинк, а остальные участники получали плацебо.
В результате первые пациенты быстрее избавились от болезни по сравнению с их собратьями. Эксперты отметили, что нужно включать в рацион овощи и фрукты, имеющие важный элемент, а также укреплять здоровье с помощью физических нагрузок.
Данное вещество позволяет не только улучшить иммунитет человека, но и блокирует размножение риновирусов, вызывающих негативные изменения в организме. Специалисты провели опыты с участием добровольцев, где одна группа употребляла цинк, а остальные участники получали плацебо.
В результате первые пациенты быстрее избавились от болезни по сравнению с их собратьями. Эксперты отметили, что нужно включать в рацион овощи и фрукты, имеющие важный элемент, а также укреплять здоровье с помощью физических нагрузок.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 07:30