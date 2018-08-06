Женщины лучше переносят сердечные приступы с лечащими врачами-женщинами
Исследователи Вашингтонского университета выявили, что на процент выживания пациентов после сердечного приступа влияет пол лечащего врача. Изучение случаев сердечных приступов показало большую выживаемость женщин, если их лечила врач тоже женского пола.
Обзор почти 582 000 случаев сердечного приступа в течение 19 лет показал, что у пациентов женского рода была значительно более высокая выживаемость, когда их лечила женщина. К таким результатам пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Кроме того, у женщин была более высокая выживаемость с лечащими мужчинами-врачами в том случае, если в их отделении было много коллег женского пола.
«У вас есть высококвалифицированные специалисты, тем не менее гендерное отличие между врачом и пациентом, похоже, имеет большое значение», - сказал Карнахан, профессор в Olin Business School.
Хотя тема фокусируется на медицинских результатах в сфере здравоохранения, Карнахан сообщает, что выводы имеют отношение и к бизнесу, связанному с гендерными различиями на рабочем месте.
«Межличностные взаимодействия, независимо от того, происходят ли они между врачом и пациентом, менеджером и подчиненным, создают ядро организации. Меня очень интересует, как эти взаимодействия определяют производительность фирмы и влияют на жизнь ее менеджеров, сотрудников и клиентов», - сказал ученый.
При рассмотрении условий, наиболее благоприятствующих пациентам женского рода, команда обнаружила, что показатели выживаемости женщин повысились по мере роста количества женщин-врачей в отделении, особенно если лечащим врачом был мужчина.
В области отношений между сотрудником и клиентом проведено не так много исследований, однако ученые считают, что организации, учитывающие гендерные различия, могут превзойти другие фирмы и добиться лучших результатов для всех заинтересованных сторон.
Обзор почти 582 000 случаев сердечного приступа в течение 19 лет показал, что у пациентов женского рода была значительно более высокая выживаемость, когда их лечила женщина. К таким результатам пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.
Кроме того, у женщин была более высокая выживаемость с лечащими мужчинами-врачами в том случае, если в их отделении было много коллег женского пола.
«У вас есть высококвалифицированные специалисты, тем не менее гендерное отличие между врачом и пациентом, похоже, имеет большое значение», - сказал Карнахан, профессор в Olin Business School.
Хотя тема фокусируется на медицинских результатах в сфере здравоохранения, Карнахан сообщает, что выводы имеют отношение и к бизнесу, связанному с гендерными различиями на рабочем месте.
«Межличностные взаимодействия, независимо от того, происходят ли они между врачом и пациентом, менеджером и подчиненным, создают ядро организации. Меня очень интересует, как эти взаимодействия определяют производительность фирмы и влияют на жизнь ее менеджеров, сотрудников и клиентов», - сказал ученый.
При рассмотрении условий, наиболее благоприятствующих пациентам женского рода, команда обнаружила, что показатели выживаемости женщин повысились по мере роста количества женщин-врачей в отделении, особенно если лечащим врачом был мужчина.
В области отношений между сотрудником и клиентом проведено не так много исследований, однако ученые считают, что организации, учитывающие гендерные различия, могут превзойти другие фирмы и добиться лучших результатов для всех заинтересованных сторон.
Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:30