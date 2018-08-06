Женщины лучше переносят сердечные приступы с лечащими врачами-женщинами

Обзор почти 582 000 случаев сердечного приступа в течение 19 лет показал, что у пациентов женского рода была значительно более высокая выживаемость, когда их лечила женщина. К таким результатам пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.Кроме того, у женщин была более высокая выживаемость с лечащими мужчинами-врачами в том случае, если в их отделении было много коллег женского пола.«У вас есть высококвалифицированные специалисты, тем не менее гендерное отличие между врачом и пациентом, похоже, имеет большое значение», - сказал Карнахан, профессор в Olin Business School.Хотя тема фокусируется на медицинских результатах в сфере здравоохранения, Карнахан сообщает, что выводы имеют отношение и к бизнесу, связанному с гендерными различиями на рабочем месте.«Межличностные взаимодействия, независимо от того, происходят ли они между врачом и пациентом, менеджером и подчиненным, создают ядро организации. Меня очень интересует, как эти взаимодействия определяют производительность фирмы и влияют на жизнь ее менеджеров, сотрудников и клиентов», - сказал ученый.При рассмотрении условий, наиболее благоприятствующих пациентам женского рода, команда обнаружила, что показатели выживаемости женщин повысились по мере роста количества женщин-врачей в отделении, особенно если лечащим врачом был мужчина.В области отношений между сотрудником и клиентом проведено не так много исследований, однако ученые считают, что организации, учитывающие гендерные различия, могут превзойти другие фирмы и добиться лучших результатов для всех заинтересованных сторон.