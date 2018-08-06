АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Женщины лучше переносят сердечные приступы с лечащими врачами-женщинами

Исследователи Вашингтонского университета выявили, что на процент выживания пациентов после сердечного приступа влияет пол лечащего врача. Изучение случаев сердечных приступов показало большую выживаемость женщин, если их лечила врач тоже женского пола.

Женщины лучше переносят сердечные приступы с лечащими врачами-женщинами


Обзор почти 582 000 случаев сердечного приступа в течение 19 лет показал, что у пациентов женского рода была значительно более высокая выживаемость, когда их лечила женщина. К таким результатам пришли ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Кроме того, у женщин была более высокая выживаемость с лечащими мужчинами-врачами в том случае, если в их отделении было много коллег женского пола.

«У вас есть высококвалифицированные специалисты, тем не менее гендерное отличие между врачом и пациентом, похоже, имеет большое значение», - сказал Карнахан, профессор в Olin Business School.

Хотя тема фокусируется на медицинских результатах в сфере здравоохранения, Карнахан сообщает, что выводы имеют отношение и к бизнесу, связанному с гендерными различиями на рабочем месте.

«Межличностные взаимодействия, независимо от того, происходят ли они между врачом и пациентом, менеджером и подчиненным, создают ядро организации. Меня очень интересует, как эти взаимодействия определяют производительность фирмы и влияют на жизнь ее менеджеров, сотрудников и клиентов», - сказал ученый.

При рассмотрении условий, наиболее благоприятствующих пациентам женского рода, команда обнаружила, что показатели выживаемости женщин повысились по мере роста количества женщин-врачей в отделении, особенно если лечащим врачом был мужчина.

В области отношений между сотрудником и клиентом проведено не так много исследований, однако ученые считают, что организации, учитывающие гендерные различия, могут превзойти другие фирмы и добиться лучших результатов для всех заинтересованных сторон.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Общественная организация коммунистов усомнилась в
Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи про
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь
Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные
Новостные «баталии» между Ольгой Бузовой и
Александр Маршал рассказал о своем состоянии
Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров,
Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой
Известный политик Владимир Жириновский решил
Анна Семенович в вафельном халате решила
Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2»
Ким Кардашьян начала активно заниматься в
Ксения Собчак показала лицо своего подросшего
Ксения Бородина нарушила правила зоопарка ради
Эксперты рассказали, как использовать Apple
Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву в
В Санкт-Петербурге представители «золотой
Эксперты анонсировали ТОП-7 «горячих» технологий,
Под Новороссийском автобус телепроекта «Дом-2»
Чрезмерное употребление сахара в сладостях может
У Владимира Винокура умерла мать в возрасте 96 лет
Умные часы Apple Watch спасли жизнь австралийцу
Алена Водонаева задумалась о переезде в
Украина готовится прекратить железнодорожное
Просмотреть все новости