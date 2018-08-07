Органический состав древних метеоритов проливает свет на раннюю Солнечную систему

Это могло бы также помочь астрономам исследовать потенциальную пригодность для жизни других Солнечных систем. Новое исследование, проведенное Манчестерским университетом, подтверждает, что органические материалы, обнаруженные в хондритовых астероидах, вероятно, образовались в результате основных химических реакций во время младенческой стадии Солнечной системы. Углеродистые хондриты - это метеориты, происходящие от хондритных астероидов, возраст которых соответствует возрасту Солнечной системы.Исследователи во главе с Роменом Тартезе из Школы Земли и наук об окружающей среде Манчестера анализировали изотопический состав кислорода в органических материалах, обнаруженных в этих конкретных метеоритах. Полученные данные свидетельствуют о том, что, если органика может образоваться с помощью основных химпроцессов, действующих в Солнечной системе, существует вероятность, что они широко распространены и в других планетных системах.Углеродистые хондриты состоят из первых твердых материалов, таких как породы, органические вещества, водяной лед и мелкозернистая пыль, образовавшиеся в Солнечной системе. Когда эти материалы находят на Земле и подробно анализируют, они действуют как капсулы времени для понимания того, как сформировались планеты и эволюционировали в течение миллиардов лет.Используя образцы Музея National d'Histoire Naturelle в Париже, исследовательская группа провела два года, точно измеряя и интерпретируя изотопный состав кислорода органических веществ в некоторых из этих ранних метеоритов.В ходе исследований было выявлено, что изотопный рисунок кислорода был похож на соотношение, связывающее состав Солнца, астероидов и земных планет. Поэтому это, вероятно, подразумевает, что углеродистые хондритовые органические вещества были образованы в результате химических реакций в ранней Солнечной системе, а не были унаследованы от межзвездной среды, заявляют космологи.