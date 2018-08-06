Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь Миланой

Однако на днях стало известно, что супруги подобрали для малышки необычное, но довольно распространенное в современном мире имя.Напомним, что Дмитрий и Анастасия стали родители 10 июля. Они не скрывали беременность от общественности, а после появления девочки на свет, футболист и вовсе выложил откровенное видео с роддома в своем микроблоге.Тем не менее, практически целый месяц Тарасовы пытались скрыть то, как они назвали свою малышку. Но после того, как в Сети все чаще стали предполагать, что ее зовут Олей, супруги не выдержали и перестали делать из имени дочери секрет.В своем последнем интервью молодые родители объявили, что назвали девочку Миланой.Стоит отметить, что многие обрадовались, что «все-таки не Ольга», однако все равно раскритиковали Дмитрия и Анастасию за отсутствие оригинальности, ведь Милана – это совсем не редкое имя для девочки.