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Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь Миланой

Вот уже несколько недель в Сети ходят слухи о том, что новоиспеченные родители, Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, назвали свою дочь Ольгой – в честь бывшей жены главы семейства.

Однако на днях стало известно, что супруги подобрали для малышки необычное, но довольно распространенное в современном мире имя.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь Миланой

Напомним, что Дмитрий и Анастасия стали родители 10 июля. Они не скрывали беременность от общественности, а после появления девочки на свет, футболист и вовсе выложил откровенное видео с роддома в своем микроблоге.

Тем не менее, практически целый месяц Тарасовы пытались скрыть то, как они назвали свою малышку. Но после того, как в Сети все чаще стали предполагать, что ее зовут Олей, супруги не выдержали и перестали делать из имени дочери секрет.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь Миланой

В своем последнем интервью молодые родители объявили, что назвали девочку Миланой.

Стоит отметить, что многие обрадовались, что «все-таки не Ольга», однако все равно раскритиковали Дмитрия и Анастасию за отсутствие оригинальности, ведь Милана – это совсем не редкое имя для девочки.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:14
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