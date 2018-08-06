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Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров, смеющихся над ее ростом

Популярная певица и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова не из тех людей, которые думают о количестве подписчиков в социальных сетях. Поэтому на своей странице в Instagram она публикует лишь то, что ей нравится, абсолютно не обращая внимания на критику и негативные комментарии.

Однако, несколько дней назад теледива отправилась вместе со своим сыном в Японию, откуда начала выставлять множество своих снимков на фоне местных достопримечательностей. На одном из таких подписчица заметила, что у женщины «несуразное» тело – туловище длинное, а ноги короткие, о чем и сообщила в комментариях.

Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров, смеющихся над ее ростом

Кроме того, она дала Ольге несколько советов, как визуально увеличить свой рост, дабы не выглядеть на фотографиях смешно.

Орловой не понравилось подобное замечание, а потому она нашла свободную минуту и ответила своей особо внимательной поклоннице.

«Если вам не нравится моя фигура, то, как я выгляжу и одеваюсь, просто отпишитесь) Это же так легко! Ни со своим ростом, ни с возрастом, ни с ногами, я, к вашему большому сожалению, уже ничего поделать не смогу! Как, видимо, и вы со своими мозгами! Зато, вы точно сможете сберечь свои нервы, если перестанете раздражаться, глядя на меня! Так что, отписывайтесь с миром, и оставьте свою желчь при себе, она вам ещё пригодится!», - написала ведущая.


Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров, смеющихся над ее ростом

Стоит отметить, что Орлова никогда не скрывала, что в юности ей с трудом удалось вырасти до 1,5 метров. Она даже призналась, что ей приходится сниматься на специальных подставках, дабы попасть в кадр. Однако теледива совсем не комплексует из-за своего роста, поскольку выбирать ей его не приходилось, также, как и цвет волос, размер ноги или черты лица.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:36
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