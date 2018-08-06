Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров, смеющихся над ее ростом

«Если вам не нравится моя фигура, то, как я выгляжу и одеваюсь, просто отпишитесь) Это же так легко! Ни со своим ростом, ни с возрастом, ни с ногами, я, к вашему большому сожалению, уже ничего поделать не смогу! Как, видимо, и вы со своими мозгами! Зато, вы точно сможете сберечь свои нервы, если перестанете раздражаться, глядя на меня! Так что, отписывайтесь с миром, и оставьте свою желчь при себе, она вам ещё пригодится!», - написала ведущая.

Однако, несколько дней назад теледива отправилась вместе со своим сыном в Японию, откуда начала выставлять множество своих снимков на фоне местных достопримечательностей. На одном из таких подписчица заметила, что у женщины «несуразное» тело – туловище длинное, а ноги короткие, о чем и сообщила в комментариях.Кроме того, она дала Ольге несколько советов, как визуально увеличить свой рост, дабы не выглядеть на фотографиях смешно.Орловой не понравилось подобное замечание, а потому она нашла свободную минуту и ответила своей особо внимательной поклоннице.Стоит отметить, что Орлова никогда не скрывала, что в юности ей с трудом удалось вырасти до 1,5 метров. Она даже призналась, что ей приходится сниматься на специальных подставках, дабы попасть в кадр. Однако теледива совсем не комплексует из-за своего роста, поскольку выбирать ей его не приходилось, также, как и цвет волос, размер ноги или черты лица.