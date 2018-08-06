Полицейские искали в пустыне трёхлетнего мальчика, а нашли 11 голодающих детей

Сотрудниками полиции отмечается, что дети от 1 до 15 лет проживали в постройке, которая создана из строительного мусора. В этом странном поселении вместе с детьми находились пять взрослых. Из них два человека были вооружены. Между тем все дети ходили босяком, одеты были в лохмотья. Они голодали, а также были похожи на беженцев из стран третьего мира. Стоит отметить, что власти знали про существование странного поселения уже два месяца, однако рейд организовали только после того, как получили послание: "Мы голодаем, нам нужны еда и вода".Офицеры в лагере обнаружили укрепления, сделанные из покрышек, стрельбище, подземные ходы. Нормальная еда, свежая вода и электричества здесь отсутствовали. Полиция в ходе рейда задержала вооружённых мужчин и трёх женщин, которых поздней освободили. Согласно мнению властей, обнаруженное в пустыне поселение может являться базой экстремистов либо тоталитарной сектой.Пока отсутствует информация, как в импровизированный лагерь попали дети, где они до этого жили, сколько времени им пришлось провести в нечеловеческих условиях. Детей передали службе опеки. При этом поиски пропавшего в Джорджии мальчика продолжаются.