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Полицейские искали в пустыне трёхлетнего мальчика, а нашли 11 голодающих детей

Сотрудники полиции из Нью-Мексико, проводили поиски похищенного отцом и пропавшего в пустыне трёхлетнего мальчика. В итоге они обнаружили импровизированное поселение, где находились одиннадцать голодающих детей.

Полицейские искали в пустыне трёхлетнего мальчика, а нашли 11 голодающих детей


Сотрудниками полиции отмечается, что дети от 1 до 15 лет проживали в постройке, которая создана из строительного мусора. В этом странном поселении вместе с детьми находились пять взрослых. Из них два человека были вооружены. Между тем все дети ходили босяком, одеты были в лохмотья. Они голодали, а также были похожи на беженцев из стран третьего мира. Стоит отметить, что власти знали про существование странного поселения уже два месяца, однако рейд организовали только после того, как получили послание: "Мы голодаем, нам нужны еда и вода".

Офицеры в лагере обнаружили укрепления, сделанные из покрышек, стрельбище, подземные ходы. Нормальная еда, свежая вода и электричества здесь отсутствовали. Полиция в ходе рейда задержала вооружённых мужчин и трёх женщин, которых поздней освободили. Согласно мнению властей, обнаруженное в пустыне поселение может являться базой экстремистов либо тоталитарной сектой.

Пока отсутствует информация, как в импровизированный лагерь попали дети, где они до этого жили, сколько времени им пришлось провести в нечеловеческих условиях. Детей передали службе опеки. При этом поиски пропавшего в Джорджии мальчика продолжаются.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 22:45
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