Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак

«Похожи мы с Ксенией Анатольевной? ;) Да/Нет?», - поинтересовалась Кохно у своих подписчиков, опубликовав в микроблоге коллаж из своей и Собчак фотографии.

Девушке не нужны были отношения, чтобы ежедневно появляться в эфирах, ей достаточно нужно было просто сидеть на общей кухне и общаться с коллективом, то и дело провоцируя их на очередной скандал.Тем не менее, ее любило огромное количество телезрителей, а потому, после ухода Маши за периметр, многие стали следить за ее жизнью в социальной сети Instagram. Там она открылась совершенно с другой стороны, показала себя веселую, ранимую, добрую и отзывчивую, а потому публика не покидает ее.Судя по всему, множественное внимание со стороны пользователей сети вскружило голову блондинке, поэтому она решила сравнить себя с более успешной особой, а именно с Ксенией Собчак.Стоит отметить, что далеко не все нашли что-то общее между бывшей участницей и ведущей «Дома-2». Более того, они заявили, что Ксения имеет очень непривлекательную внешность, а потому не стоит на нее равняться.