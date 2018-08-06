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Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак

Зрители реалити-шоу «Дом-2» вполне оправдано считают Марию Кохно одной из самых ярких участниц проекта, несмотря на то, что ее внешность и характер далеки от идеала. Наоборот, она привлекла к себе внимание скандальным поведением, любовью к алкогольным напиткам и веселью, раскатистому смеху и желанию всегда быть в курсе всех новостей и событий.

Девушке не нужны были отношения, чтобы ежедневно появляться в эфирах, ей достаточно нужно было просто сидеть на общей кухне и общаться с коллективом, то и дело провоцируя их на очередной скандал.

Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2» Ксенией Собчак

Тем не менее, ее любило огромное количество телезрителей, а потому, после ухода Маши за периметр, многие стали следить за ее жизнью в социальной сети Instagram. Там она открылась совершенно с другой стороны, показала себя веселую, ранимую, добрую и отзывчивую, а потому публика не покидает ее.

Судя по всему, множественное внимание со стороны пользователей сети вскружило голову блондинке, поэтому она решила сравнить себя с более успешной особой, а именно с Ксенией Собчак.

«Похожи мы с Ксенией Анатольевной? ;) Да/Нет?», - поинтересовалась Кохно у своих подписчиков, опубликовав в микроблоге коллаж из своей и Собчак фотографии.

Стоит отметить, что далеко не все нашли что-то общее между бывшей участницей и ведущей «Дома-2». Более того, они заявили, что Ксения имеет очень непривлекательную внешность, а потому не стоит на нее равняться.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:34
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