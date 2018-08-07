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Ученые: Средиземноморская диета не самая лучшая для здоровья и долголетия

Данная диета не раз отмечалась, как лучшая для здоровья и долголетия. Согласно результатам исследований известно, что соблюдающие такую диету люди, стареют с обычной для человека динамикой. Причем состояние их здоровья ничем не отличается от тех, кто придерживается других рационов.

Так же отмечено, если в пожилом возрасте придерживаться системы питания, предусмотренной средиземноморской диетой, куда включены овощи, фрукты и оливковое масло, то особой поддержки здоровью не отмечается, хотя и не происходит ничего плохого.
Ученые: Средиземноморская диета не самая лучшая для здоровья и долголетия


Пожилые люди стран Восточной Европы, отличаются не лучшей физической формой, причина чему нездоровая пища. Учеными проведен масштабный опрос, участниками которого были мужчины и женщины возрастом от 45 до 69 лет.

На основании анализа данных, специалисты определили, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, не зависимо от возраста, были в лучшей физической форме. Только за 10 лет у всех участников физические показатели уравнялись. Женщины и мужчины одинаково старели и снижали свою двигательную активность, несмотря на стиль питания.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:30
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