Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до 2040 года

Внешний вид гаджетов больше будет похож на сплошной блок, который сделан из алюминия, золота, мрамора. В моделях до 2040 года пользователи смогут менять самостоятельно визуальные эффекты. Устройства будущего получат технологию silverback Glass 15, которая защищает девайс от повреждений. При этом каждая камера обязательно будет расположена под дисплеем. Модули с оптическим 20-кратным зумом наделят функцией записи видео в 16К. Модели будут распознавать владельца по отпечаткам пальцев, лицу голосу, будут понимать, как пользователь привык держать гаджет в руке.До 2040 года смартфоны получат опцию контроля глаз. Разработчики приступят к установке мощных АКБ, которые позволяют работать устройствам не меньше пяти дней. Поиск требуемой информации будет осуществлять ИИ. Объем памяти будет увеличен до 10 Тб.