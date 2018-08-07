АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.41 USD 63.50
Курс валют на 07.08.2018

Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до 2040 года

Экспертами PhoneArena было рассказано, как могут измениться смартфоны до 2040 года. Устройства будущего потеряют постепенно разъемы для наушников, а также зарядные порты, кнопки питания и регулятора громкости.

Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до 2040 года


Внешний вид гаджетов больше будет похож на сплошной блок, который сделан из алюминия, золота, мрамора. В моделях до 2040 года пользователи смогут менять самостоятельно визуальные эффекты. Устройства будущего получат технологию silverback Glass 15, которая защищает девайс от повреждений. При этом каждая камера обязательно будет расположена под дисплеем. Модули с оптическим 20-кратным зумом наделят функцией записи видео в 16К. Модели будут распознавать владельца по отпечаткам пальцев, лицу голосу, будут понимать, как пользователь привык держать гаджет в руке.

До 2040 года смартфоны получат опцию контроля глаз. Разработчики приступят к установке мощных АКБ, которые позволяют работать устройствам не меньше пяти дней. Поиск требуемой информации будет осуществлять ИИ. Объем памяти будет увеличен до 10 Тб.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый подход к вакцинам доказал свою силу в
Эксперты рассказали, как изменятся смартфоны до
Коллега Виктора Черненко по МНТ Марина Береснева
Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в
Эксперты назвали 9 вещей, которые не следует
На Тайване вирус атаковал завод по производству
Ученые создали систему, позволяющую быстро
Lada Vesta стала самой популярной в России
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Общественная организация коммунистов усомнилась в
Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи про
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь
Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные
Новостные «баталии» между Ольгой Бузовой и
Александр Маршал рассказал о своем состоянии
Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров,
Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой
Известный политик Владимир Жириновский решил
Анна Семенович в вафельном халате решила
Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2»
Ким Кардашьян начала активно заниматься в
Ксения Собчак показала лицо своего подросшего
Ксения Бородина нарушила правила зоопарка ради
Эксперты рассказали, как использовать Apple
Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву в
Просмотреть все новости