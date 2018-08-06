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Ксения Бородина нарушила правила зоопарка ради веселья своих детей

Многие фанаты телеведущей проекта «Дом-2» Ксении Бородиной называют ее отличной мамой и считают, что она подает очень правильный пример для всех своих фанатов, а также других пользователей социальных сетей.

Бородина практически все время тратит на воспитание своих девочек – уделяет им максимум своего свободного времени, рассказывает, как как правильно себя вести, а также водит на различные мероприятия и кружки посвященные здоровью, образованию, саморазвитию и тому подобные. Кроме того, сама Ксения всегда делает замечания дочкас, если те ведут себя неправильно, невоспитанно или некультурно.

Ксения Бородина нарушила правила зоопарка ради веселья своих детей

Также в их семье присутствует сестринская любовь – старшая Маруся всегда трепетно и аккуратно заботится о младшей Теоне. Поэтому, когда Михаил Терехин, проживший с ведущей «Дома-2» некоторое время под одной крышей, заявлял, что в успехе детей огромную часть составляют другие люди, так как у Бородиной много работы, большинство просто отказывалось в это верить.

Однако последний ролик дал повод фолловерам наконец-то усомниться в том, что теледива подает правильный пример дочкам и заботится о том, чтобы те не выросли зажиточными. Так, в «сториз» звезды появился ролик из зоопарка, где она кормит жирафа – протягивает ему яблоко, не слушая замечания со стороны работницы заведения.

И это она делала ради того, чтобы увидеть реакцию своей младшей дочери, не думая о последствиях, животном и работниках зоопарка. Это действие крайне сильно раздосадовало пользователей социальных сетей, о чем многие и написали в комментариях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:17
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