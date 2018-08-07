Эксперты назвали 9 вещей, которые не следует делать со смартфонами

Это может вести к перегреву. Следует отключить питание, как только зарядиться смартфон. Врачи не советуют носить гаджеты в кармане на груди. Это может навредить человеческому здоровью. Во время зарядки устройства лучше не слушать музыку через наушники, так это может приводить к поражению электрическим током. Врачи не советуют спать рядом с гаджетом. Мобильные устройства во время сна, мешают мозговым сигналам. При этом уменьшается качество сна.Не стоит заряжать телефон под воздействием прямых солнечных лучей. Также следует избегать надавливание на смартфон. Во время зарядки опасно играть в игры либо принимать звонки, так как это может привести к поражению человека электрическим током. Следует избегать загрузок приложений из неизвестных источников. Они в итоге могут украсть пользовательские данные, нанести непоправимый урон устройству, установив вирус либо вредоносное ПО. Когда смартфон мокрый нельзя подключать зарядное устройство либо наушники.