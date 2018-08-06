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Под Новороссийском автобус телепроекта «Дом-2» чуть не сбил женщину с ребенком

Несколько дней назад на телепроекте «Дом-2» стартовал грандиозный кастинг-тур по городам России, в который отправились сначала Роман Гриценко и Илья Яббаров, а после Алиана Устиненко и Александр Гобозов.

Судя по многочисленным комментариям, которые уже успели дать участники и директор кастинг-службы Надежда Ермакова, буквально во всех городах представителей реалити-шоу поджидали толпы молодых людей, мечтающих попасть в периметр.

Под Новороссийском автобус телепроекта «Дом-2» чуть не сбил женщину с ребенком

Однако далеко не все жители городов, в которых побывала команда телестройки, остались довольны их визитом. Так, на днях в Сети появился ролик, опубликованный неким автолюбителем, которому удалось заснять на свой видеорегистратор ужасные кадры.

В частности, 28 июля под Новороссийском в селе Васильевка водитель автобуса кастинг-службы нарушил правила дорожного движения и едва не сбил на пешеходном переходе женщину с маленьким мальчиком.

Под Новороссийском автобус телепроекта «Дом-2» чуть не сбил женщину с ребенком

Столкновения удалось избежать лишь потому, что женщина, заметив приближающийся на высокой скорости автобус, быстро среагировала и в последний момент остановилась на дороге, дабы пропустить транспорт, водитель которого даже не сбавил скорость.

Очевидец, которому удалось все это заснять, был очень возмущен от происходящего. По его словам, водитель домовского автобуса сделал вид, что в сложившейся ситуации виноват не он, а пешеходы.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:39
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