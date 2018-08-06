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В Санкт-Петербурге представители «золотой молодёжи» протаранили на яхте теплоход

В Санкт-Петербурге молодые люди, относящиеся к так называемой «золотой молодёжи», протаранили на яхте пассажирский теплоход.

В Санкт-Петербурге представители «золотой молодёжи» протаранили на яхте теплоход


На дорогой яхте «рассекали» по Неве две девушки, а также молодой человек. Они по непонятным обстоятельствам врезались в пассажирское большое судно. Яхта протаранила теплоход «Нефрит» в районе Крестовского острова. Пассажирское судно, ставшее «преградой» для яхты «золотой молодёжи», принадлежит ООО «Мелодия». Из достоверных источников стало известно, что в ходке данного инцидента никто не пострадал. Молодёжь пребывающая на яхте не получила увечий. Люди которые в то время находились на теплоходе также не получили травм.

Согласно предположениям многих пользователей Сети, ситуация может проясниться уже после того, как станет известно, в каком состоянии управляли молодые люди яхтой.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:52
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