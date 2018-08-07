Слегка подпортившиеся продукты могут стать ингредиентом нового блюда при соблюдении ряда правил

Например, бананы. Даже немного потемневшие, они пригодны для различной выпечки, а так же освежающих коктейлей и смузи. Такие цитрусовые, как апельсины, лимоны и мандарины, начавшие слегка портиться, можно использовать, как ароматную начинку для курицы. Мякоть вполне пригодна для приготовления соков, а цедра для добавления в выпечку.Если коричневые пятна начали появляться на грушах и яблоках, не надо спешить и их выбрасывать. Потемневшие участки срезаются, а оставшаяся часть используется для приготовления вкусного пюре. Можно вернуть вторую жизнь и ягодам. Здесь лучше всего поможет заморозка. Их необходимо просто хорошо промыть в проточной воде и отправить в морозильную камеру.Относительно свежей зелени, то ей свойственно портиться очень быстро. Но и увядающие травы можно спасти, отправив их на хранение в морозилку. В измельченную подпорченную зелень можно добавить немного оливкового масла и специй. Полученной смесью заполняются формы для льда, в которых и хранится замороженный ингредиент.Если весь хлеб не съеден, и он стал черствым, его достаточно взбрызнуть водой, завернуть в фольгу и пропечь в разогретой духовке 10 минут. После обработки он станет хрустящим и мягким.Если подпортился перец, редис, морковь или огурцы, их так же можно успешно использовать для приготовления разных блюд. Достаточно обрезать подпортившиеся места, нарезать овощи ломтиками, приправить специями, а далее мариновать в составе из белого уксуса, соли и сахара. Поле 6 часов обработки, можно наслаждаться ароматом и вкусом маринованных овощей.Нередки случаи, когда успевает испортиться молоко, до его употребления. Кислое молоко то же пригодно для огромного количества оригинальных и вкусных блюд. Первое, что можно сделать, это блины и оладьи. Причем на кислом молоке они получаются особенно пышными и нежными. Так же не стоит расстраиваться из-за сметаны. Для приготовления супов и салатов она конечно не подойдет, но как основа для теста будет идеальной.Появление пятен и налета портит внешний вид любых сортов твердого сыра. Но это не повод выбрасывать продукт. В таких сортах, как Чеддер и Пармезан, плесень не способна проникать внутрь. Если поврежденный участок срезать, их можно без проблем использовать для приготовления разных блюд.