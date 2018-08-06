Алена Водонаева задумалась о переезде в Лос-Анджелес

Кроме того, в Лос-Анджелесе Алена во второй раз женилась, оформив отношения в церкви.Стоит отметить, что немногим ранее Водонаева твердо заявляла, что с ЗАГСами для нее покончено и она больше ни ногой не появится в такого рода учреждениях, но этот год все изменил – зимой она сыграла свадьбу в России, а чуть более недели назад обвенчалась в Америке.Но это не то, что сильно поразило фанатов девушки. Как оказалось, Алена вместе с мужем и ребенком планирует в скором времени переехать в Соединенные Штаты – такую новость она рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. По ее словам, муж постоянно говорит, что переезд в США – правильный и нужный шаг и она с каждым днем все меньше и меньше противится его доводам.Вот только не все фанаты думают, что молодые люди решатся на переезд: у них в России бизнес и фанаты, которым в США они будут не нужны. И если Водонаева откажется от своей огромной аудитории в Instagram, приносящей ей серьезный заработок, то есть сомнения, что в Америке пара вообще сможет нормально существовать.