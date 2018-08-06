Евгения Феофилактова до сих пор считает Дарью Пынзарь своей лучшей подругой
Еще будучи в периметре телепроекта «Дом-2» Евгения Феофилактова и Дарья Пынзарь являлись лучшими подругами и говорили, что не могут друг без друга жить. И все у них было хорошо, поскольку они обе считались самыми красивыми и популярными участницами, вместе делали пластические операции, искали вторых половинок и жили под одной крышей.
Даже было время, когда они с мужьями и детьми делили один дом, но после появления Элины Камирен все изменилось. Именно она сделала так, чтобы Женя вместе с сыном и супругом отказалась от съемок и ушла за ворота.
Многие тогда не могли поверить в то, что Даша не только не заступилась за подругу, но и пыталась потом найти общий язык с Элиной. Кроме того, зрители телестройки верили, что несмотря ни на что девушки продолжат общаться, но этого не произошло.
Феофилактову и Антона Гусева, являющегося на тот момент законным супругом Жени, обвинили в том, что они дружили с Сергеем и Дашей Пынзарь исключительно из выгоды, а также назвали их завистниками.
Скандал дошел до такой степени, что глава семейства хотел найти новых крестных родителей Даниэлю, ведь изначально ими были супруги Пынзарь, однако так и не сделал этого.
После развода Антона и Жени ситуация сошла на нет и о ней больше никто не вспоминал, но несколько дней назад под одним из комментариев своих подписчиков Феофилактова призналась, что до сих пор считает Дашу своей лучшей подругой.
Даже было время, когда они с мужьями и детьми делили один дом, но после появления Элины Камирен все изменилось. Именно она сделала так, чтобы Женя вместе с сыном и супругом отказалась от съемок и ушла за ворота.
Многие тогда не могли поверить в то, что Даша не только не заступилась за подругу, но и пыталась потом найти общий язык с Элиной. Кроме того, зрители телестройки верили, что несмотря ни на что девушки продолжат общаться, но этого не произошло.
Феофилактову и Антона Гусева, являющегося на тот момент законным супругом Жени, обвинили в том, что они дружили с Сергеем и Дашей Пынзарь исключительно из выгоды, а также назвали их завистниками.
Скандал дошел до такой степени, что глава семейства хотел найти новых крестных родителей Даниэлю, ведь изначально ими были супруги Пынзарь, однако так и не сделал этого.
После развода Антона и Жени ситуация сошла на нет и о ней больше никто не вспоминал, но несколько дней назад под одним из комментариев своих подписчиков Феофилактова призналась, что до сих пор считает Дашу своей лучшей подругой.