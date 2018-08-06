Евгения Феофилактова до сих пор считает Дарью Пынзарь своей лучшей подругой

Даже было время, когда они с мужьями и детьми делили один дом, но после появления Элины Камирен все изменилось. Именно она сделала так, чтобы Женя вместе с сыном и супругом отказалась от съемок и ушла за ворота.Многие тогда не могли поверить в то, что Даша не только не заступилась за подругу, но и пыталась потом найти общий язык с Элиной. Кроме того, зрители телестройки верили, что несмотря ни на что девушки продолжат общаться, но этого не произошло.Феофилактову и Антона Гусева, являющегося на тот момент законным супругом Жени, обвинили в том, что они дружили с Сергеем и Дашей Пынзарь исключительно из выгоды, а также назвали их завистниками.Скандал дошел до такой степени, что глава семейства хотел найти новых крестных родителей Даниэлю, ведь изначально ими были супруги Пынзарь, однако так и не сделал этого.После развода Антона и Жени ситуация сошла на нет и о ней больше никто не вспоминал, но несколько дней назад под одним из комментариев своих подписчиков Феофилактова призналась, что до сих пор считает Дашу своей лучшей подругой.