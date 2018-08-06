Медики выяснили, что чрезмерное употребление сахара в сладостях может стать причиной развития онкологии и болезни печени. Также этот продукт становится виновником ожирения и других проблем со здоровьем у человека.Самыми опасными сахаросодержащими продуктами считаются все виды кушаний из муки, которые содержат крем. В них содержится много вредного для организма жира, а в совокупности с мукой и всякого рода добавками еще сильнее вредит здоровью.Не только рак может возникнуть, из-за чрезмерного поедания сахара. Кариес или болезни сердца также могут грозить любителям тортов и булочек с кремом.Регулярное поедание таких продуктов усиливает нагрузку на организм. Ведь давно известно, что сахар это «пустые» калории, которые не приносят человеку никакой пользы, а только заставляют работать в «холостую».Как известно, существует множество натуральных продуктов, которыми можно заменить опасный аналог. Кроме того, они содержат микроэлементы и витамины, которые, в свою очередь, приносят пользу здоровью. Данные ВОЗ утверждают, что суточная норма употребления сахара, составляет 50 граммов.