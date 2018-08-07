Коллега Виктора Черненко по МНТ Марина Береснева рассказала о причине смерти актера

По мнению актрисы, Виктор Черненко был хорошим семьянином и тяжело переживал, после кончины его любимой супруги. Берсенева играла вместе с актёром в постановке «Мастер и Маргарита», тогда же он ей открылся, поведав о том, что длительное время работал на лечение жены, а после её смерти горевал. В итоге его организм не выдержал.Артистка рассказала, что Черненко сильно тосковал, в связи с этим его организм запустил программу самоуничтожения. У человека пропал интерес к жизни, поэтому его организм сдался. Весь коллектив безмерно скорбит по поводу смерти одного из лучших актёров Московского независимого театра.