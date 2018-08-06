Каждый третий россиянин готов платить за просмотр фильмов в Интернете

ВЦИОМ провел опрос по поводу фильмов, появляющихся на просторах Сети. Специалисты выяснили, что 34% пользователей готовы платить за просмотры фильмов в хорошем качестве. Как правило, это люди, не имеющие времени для посещения кинотеатров. Также 25% людей готовы смотреть фильмы в плохом качестве, однако бесплатно. Каждый четвертый российский житель не хочет платить за просмотр кинофильмов. Многие особы заявили, что не станут торопиться, чтобы посмотреть киноленту в плохом качестве. По словам 16% российских жителей, они дождутся, когда в Сети появится лента в хорошем качестве.Кроме того, 28% жителей страны готовы заплатить 300 – 500 руб за месячную подписку, которая обеспечивает доступ к сайтам, предлагающим лицензионные копии фильмов и сериалов.