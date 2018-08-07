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Ученые создали систему, позволяющую быстро реагировать на сердечные приступы

Исследователи из Университета штата Северная Каролина и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле разработали систему доставки лекарств, которая позволяет быстро реагировать на сердечные приступы без хирургического вмешательства. При лабораторных испытаниях и испытаниях на животных система эффективно растворила сгустки, ограничив длительное рубцевание ткани сердца и сохранив нормальную функцию сердца.
Ученые создали систему, позволяющую быстро реагировать на сердечные приступы


«Наш подход позволит медицинским работникам начинать лечение сердечных приступов, прежде чем пациент попадает к хирургу, – говорит Эшли Браун, автор документа о работе и доцент Объединенной программы биомедицинской инженерии (BME) в штате NC и UNC. – Таргетинг снижает риск непреднамеренного вреда другим частям тела и органам».

Сердечные приступы или инфаркты миокарда возникают, когда тромб, или сгусток, блокирует кровеносный сосуд в сердце. Для лечения сердечных приступов врачи часто проводят операцию по введению катетера в кровеносный сосуд, что позволяет им физически разрушать или удалять тромб. Но не все пациенты имеют возможность быстро попасть к хирургу.

Повреждения могут появиться даже после удаления тромба. Приток свежей крови в ткани, которые были заблокированы, может нанести ущерб, называемый реперфузионной травмой. Такое повреждение способствует образованию рубцов и ограничению нормального функционирования сердца.

Исследователи разработали решение, основанное на пористых наногелевых сферах диаметром около 250 нанометров, которые нацеливаются на тромб и доставляют микс из двух препаратов: tPA и Y-27632.

Тромб может состоять из тромбоцитов или артериальной бляшки, но в любом случае содержит вещество, называемое фибрином. Наногель покрыт белками, которые связываются с фибрином специфическим образом.

TPA и Y-27632 размещены внутри наносферы, причем tPA образует оболочку, которая окружает Y-27632. В результате tPA сначала протекает на месте тромба, что позволяет ему выполнять свою работу – разрушать фибрин и растворять сгусток.

В то время как tPA нацеливается на сам сгусток, Y-27632 стремится ограничить ущерб, вызванный реперфузионным повреждением. Препарат ограничивает жесткость клеток в области, которые подвержены образованию рубцов, и, как результат, сохраняет их пластичность и способность нормально функционировать.

 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 00:40
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