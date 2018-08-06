Эксперты рассказали, как использовать Apple Pencil на iPhone

Американские специалисты всегда выпускают такие аксессуары, которые могут использоваться исключительно с фирменными гаджетами собственного производства. Что касается Apple Pencil, то он является именно таким приспособлением. Если первоначально «стилус» предназначался для пользования планшетами нового образца, то теперь стало возможным пользоваться аксессуаром в том числе и на iPhone свежих версий. Чтобы Apple Pencil заработал на смартфоне, понадобится завернуть конец стилуса в салфетку и немного его намочить водой.Благодаря такому решению устройство предположит, что на экране на самом деле палец и можно будет осуществлять привычные манипуляции. Некоторые пользователи нашли данный метод бесполезным, однако первостепенной задачей являлось то, чтобы добиться работоспособности дополнительного аксессуара, выпущенного американскими разработчиками из компании Apple.