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Эксперты рассказали, как использовать Apple Pencil на iPhone

Эксперты оказались помощь пользователям , продемонстрировав то, каким образом можно применять устройство Apple Pencil на смартфонах iPhone различных версий. Несмотря на то, что разработчик не стал официально внедрять подобный аксессуар, однако нашлись те, кто исправили такое упущение.

Американские специалисты всегда выпускают такие аксессуары, которые могут использоваться исключительно с фирменными гаджетами собственного производства. Что касается Apple Pencil, то он является именно таким приспособлением. Если первоначально «стилус» предназначался для пользования планшетами нового образца, то теперь стало возможным пользоваться аксессуаром в том числе и на iPhone свежих версий. Чтобы Apple Pencil заработал на смартфоне, понадобится завернуть конец стилуса в салфетку и немного его намочить водой.

Эксперты рассказали, как использовать Apple Pencil на iPhone


Благодаря такому решению устройство предположит, что на экране на самом деле палец и можно будет осуществлять привычные манипуляции. Некоторые пользователи нашли данный метод бесполезным, однако первостепенной задачей являлось то, чтобы добиться работоспособности дополнительного аксессуара, выпущенного американскими разработчиками из компании Apple.

 
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Технологии
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:11
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