Антон Гусев заявил, что сбреет бороду, если наберет нужное количество лайков в Instagram

Кроме того, что Гусев перестал быть примерным отцом и семьянином, став альфонсом, которому легче быть на шее девушки и за ее счет ездить путешествовать по миру, так он еще и решил испортить свой внешний облик. В частности отрастить большую бороду, которая теперь сильно раздражает публику экс-домовца.Антон решил, что растительность украсит его и сделает настоящим мужчиной, но никто не оценил бороду на его лице. Стоит отметить, что она стала поводом для постоянных насмешек со стороны злорадствующей публики, которая никак не поддерживает молодого человека.Сам же бывший участник также понимает, что щетина и борода ему не идут, поэтому обратился в фолловерам и предложил набрать под его публикаций 20 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев. Если это произойдет, то он побреется. Но, исходя из активности толпы, Гусев останется в таком образе еще очень долго, ведь мало кто откликнулся на этот клич.