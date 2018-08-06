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Антон Гусев заявил, что сбреет бороду, если наберет нужное количество лайков в Instagram

Зрители телепроекта «Дом-2» часто стали критиковать экс-участника Антона Гусева, который решил связать свою жизнь с Викторией Романец. После того, как мужчина решил проживать с девушкой, имеющий дурную репутацию в широких массах, его поведение существенно ухудшилось, о чем часто отмечают в комментариях.

Кроме того, что Гусев перестал быть примерным отцом и семьянином, став альфонсом, которому легче быть на шее девушки и за ее счет ездить путешествовать по миру, так он еще и решил испортить свой внешний облик. В частности отрастить большую бороду, которая теперь сильно раздражает публику экс-домовца.

Антон Гусев заявил, что сбреет бороду, если наберет нужное количество лайков в Instagram

Антон решил, что растительность украсит его и сделает настоящим мужчиной, но никто не оценил бороду на его лице. Стоит отметить, что она стала поводом для постоянных насмешек со стороны злорадствующей публики, которая никак не поддерживает молодого человека.

Сам же бывший участник также понимает, что щетина и борода ему не идут, поэтому обратился в фолловерам и предложил набрать под его публикаций 20 тысяч лайков и 3 тысячи комментариев. Если это произойдет, то он побреется. Но, исходя из активности толпы, Гусев останется в таком образе еще очень долго, ведь мало кто откликнулся на этот клич.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:55
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