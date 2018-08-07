Lada Vesta стала самой популярной в России моделью в июле 2018

Всего за отчетный период Lada Vesta была продана в России в количестве 8,9 тысяч экземпляров. По сравнению с прошлым годом, в данный период удалось повысить объемы продаж примерно на 39 процентов. Второе место в данном рейтинге занимает южнокорейский седан Kia Rio с показателем 7,8 тысяч экземпляром и оттоком спроса на 8 процентов. Замыкает тройку лидеров другая модификация «корейца» Rio X-Line с показателем 3,8 тысяч проданных экземпляров.Однако и другие модели оказались наиболее привлекательными россиянам, и среди них следует выделить лидирующие версии корейских брендов: Hyundai Solaris и Hyundai Creta. По вышеуказанному перечню не составляет труда отметить, что россиянам приходится делать выбор в пользу наиболее доступных моделей, которые обходятся дешевле, чем премиальные марки, несмотря на наличие всех передовых опций.