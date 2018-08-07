Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в алом купальнике

Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 5 Авг 2018 в 5:18 PDT

На снимке 37-летняя звезда позирует перед камерой в чёрном закрытом купальнике, демонстрируя свои стройные формы. В комментариях поклонники выразили своё восхищение физическими данными и красотой Юлии Началовой.Некоторые фанаты отметили, что ей могут позавидовать даже юные особы. По мнению интернет-сообщества, певица смогла затмить Валерию, которая недавно в купальнике алого цвета сразила подписчиков своим глубоким декольте.Стоит отметить, что Юлия уже несколько лет страдает от такого серьёзного заболевания, как подагра. В связи с этим исполнительница испытывает дискомфорт от общения с прессой и поклонниками. Однако звезда делает всё возможное, чтобы люди обращали внимание, не на болезнь, а на её вокальные данные.