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Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в алом купальнике

Юлия Началова на своей странице в instagram опубликовала фотографию в мини-бикини. Поклонники певицы отметили, что у неё отличная фигура, которой могут позавидовать более молодые девушки.

Юлия Началова в мини-бикини затмила Валерию в алом купальнике


На снимке 37-летняя звезда позирует перед камерой в чёрном закрытом купальнике, демонстрируя свои стройные формы. В комментариях поклонники выразили своё восхищение физическими данными и красотой Юлии Началовой.

Некоторые фанаты отметили, что ей могут позавидовать даже юные особы. По мнению интернет-сообщества, певица смогла затмить Валерию, которая недавно в купальнике алого цвета сразила подписчиков своим глубоким декольте.

Стоит отметить, что Юлия уже несколько лет страдает от такого серьёзного заболевания, как подагра. В связи с этим исполнительница испытывает дискомфорт от общения с прессой и поклонниками. Однако звезда делает всё возможное, чтобы люди обращали внимание, не на болезнь, а на её вокальные данные.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 02:00
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