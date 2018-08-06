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Ксения Собчак показала лицо своего подросшего сына Платона

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», а ныне успешный журналист, политический деятель, популярный блогер и ведущая многих светских мероприятий Ксения Собчак опубликовала редкое фото со своим двухлетним сыном Платоном, на котором можно рассмотреть его лицо.

«Думала материнство это только про «отдавать». А он столькому меня учит!», - подписала теледива снимок.

Ксения Собчак показала лицо своего подросшего сына Платона

Многие подписчики были шокированы, поскольку увидели в мальчике копию отца его матери – Анатолия Собчака. Кроме того, они не сомневаются в том, что малыш унаследует у своего деда не только внешность, но и волевой характер.

«Ксения он похож на вашего отца. Ксерокопия дедушки», «Маленький Анатолий Собчак!», «Чудесные вы!!! Похож на вашего папу!!!», «Он и характер, и внешность возьмет от деда», «Маленький Анатолий Собчак!», «Похож на отца Ксении, просто чудо, пусть растет большим умным человеком и будем восхищаться им», - отметили они в комментариях.

Стоит сказать, что сама Собчак тоже неоднократно говорила о том, что сын очень похож на ее отца, поэтому внимательные фанаты не ошиблись в своих предположениях.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:20
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