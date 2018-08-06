Ксения Собчак показала лицо своего подросшего сына Платона

«Думала материнство это только про «отдавать». А он столькому меня учит!», - подписала теледива снимок.

«Ксения он похож на вашего отца. Ксерокопия дедушки», «Маленький Анатолий Собчак!», «Чудесные вы!!! Похож на вашего папу!!!», «Он и характер, и внешность возьмет от деда», «Маленький Анатолий Собчак!», «Похож на отца Ксении, просто чудо, пусть растет большим умным человеком и будем восхищаться им», - отметили они в комментариях.

Многие подписчики были шокированы, поскольку увидели в мальчике копию отца его матери – Анатолия Собчака. Кроме того, они не сомневаются в том, что малыш унаследует у своего деда не только внешность, но и волевой характер.Стоит сказать, что сама Собчак тоже неоднократно говорила о том, что сын очень похож на ее отца, поэтому внимательные фанаты не ошиблись в своих предположениях.