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Подруги Марины Голуб рассказали о ее романе с актером Дмитрием Золотухиным

Прошло порядка шести лет с момента гибели в ДТП известной актрисы Марины Голуб. Буквально несколько дней назад о ней вспоминали ее преданные подруги. Как выяснилось, актриса длительное время питала теплые чувства к Дмитрию Золотухину.

Более того, лишь сейчас стало известно, что женщина ждала ребенка от любимого человека, однако до счастливого конца ничего не пришло. Несмотря на то, что Марина Голуб находилась в официальном браке три раза, однако лишь первый муж Евгений Тройнин смог подарить ей ребенка. В настоящее время наследница известной актрисы трудится в одном из продюсерских центров, однако ранее уже успела поработать в качестве руководителя «Гоголь-центра».

Подруги Марины Голуб рассказали о ее романе с актером Дмитрием Золотухиным


Для многих преданных поклонников тот факт, что звезда могла второй раз стать мамой оказался крайне неожиданным и тяжелым. В связи с тем, что молодая артистка не могла себе позволить родить ребенка от мужчины, не разделявшего ее чувства. Результатом оказалось то, что молодая Марина Голуб обратилась к врачам, исправивших ее положение. Подруги актрисы крайне огорчены тем, что Дмитрий Золотухин никак не повлиял на решение лишить себя ребенка.

 
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Общество / Культура
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 07:00
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