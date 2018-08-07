Подруги Марины Голуб рассказали о ее романе с актером Дмитрием Золотухиным
Прошло порядка шести лет с момента гибели в ДТП известной актрисы Марины Голуб. Буквально несколько дней назад о ней вспоминали ее преданные подруги. Как выяснилось, актриса длительное время питала теплые чувства к Дмитрию Золотухину.
Более того, лишь сейчас стало известно, что женщина ждала ребенка от любимого человека, однако до счастливого конца ничего не пришло. Несмотря на то, что Марина Голуб находилась в официальном браке три раза, однако лишь первый муж Евгений Тройнин смог подарить ей ребенка. В настоящее время наследница известной актрисы трудится в одном из продюсерских центров, однако ранее уже успела поработать в качестве руководителя «Гоголь-центра».
Для многих преданных поклонников тот факт, что звезда могла второй раз стать мамой оказался крайне неожиданным и тяжелым. В связи с тем, что молодая артистка не могла себе позволить родить ребенка от мужчины, не разделявшего ее чувства. Результатом оказалось то, что молодая Марина Голуб обратилась к врачам, исправивших ее положение. Подруги актрисы крайне огорчены тем, что Дмитрий Золотухин никак не повлиял на решение лишить себя ребенка.
Более того, лишь сейчас стало известно, что женщина ждала ребенка от любимого человека, однако до счастливого конца ничего не пришло. Несмотря на то, что Марина Голуб находилась в официальном браке три раза, однако лишь первый муж Евгений Тройнин смог подарить ей ребенка. В настоящее время наследница известной актрисы трудится в одном из продюсерских центров, однако ранее уже успела поработать в качестве руководителя «Гоголь-центра».
Для многих преданных поклонников тот факт, что звезда могла второй раз стать мамой оказался крайне неожиданным и тяжелым. В связи с тем, что молодая артистка не могла себе позволить родить ребенка от мужчины, не разделявшего ее чувства. Результатом оказалось то, что молодая Марина Голуб обратилась к врачам, исправивших ее положение. Подруги актрисы крайне огорчены тем, что Дмитрий Золотухин никак не повлиял на решение лишить себя ребенка.