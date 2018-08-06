Евгений Петросян обратился к общественности через социальную сеть

Подписчики не исключают, что подобное пожелание связано с нынешней тяжелой ситуацией в его семье, когда приходится заниматься бракоразводным процессом и проводить раздел имущества с Еленой Степаненко. Однако в качестве комментария к своей новой фотографии, известный артист Евгений Петросян тут же обмолвился «Я наверное, такой дурак!». Поклонники крайне остро отреагировали на самокритику юмориста, все же пожелав ему сохранять позитивное настроение, несмотря на все сложности.Между тем, прокомментировать фотографию смогли только в остальных постах, так как под последним снимком публикация комментариев оказалась запрещена. Вполне вероятно, что Евгений Петросян все же не желает видеть сообщений, связанных с его личной жизнью, а потому временно закрыл чат. Следует отметить, что сам артист практически не озвучивает негативную ситуацию, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания со стороны общественности.