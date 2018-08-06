АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Евгений Петросян обратился к общественности через социальную сеть

Популярный российский юморист Евгений Петросян оставил на своей странице довольно необычный пост, в котором обратился к общественности, пожелав сохранять оптимизм и присутствие духа.Поклонники быстро отреагировали на такую информацию, после чего написали много комментариев в адрес звезды.

Подписчики не исключают, что подобное пожелание связано с нынешней тяжелой ситуацией в его семье, когда приходится заниматься бракоразводным процессом и проводить раздел имущества с Еленой Степаненко. Однако в качестве комментария к своей новой фотографии, известный артист Евгений Петросян тут же обмолвился «Я наверное, такой дурак!». Поклонники крайне остро отреагировали на самокритику юмориста, все же пожелав ему сохранять позитивное настроение, несмотря на все сложности.

Евгений Петросян обратился к общественности через социальную сеть


Между тем, прокомментировать фотографию смогли только в остальных постах, так как под последним снимком публикация комментариев оказалась запрещена. Вполне вероятно, что Евгений Петросян все же не желает видеть сообщений, связанных с его личной жизнью, а потому временно закрыл чат. Следует отметить, что сам артист практически не озвучивает негативную ситуацию, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания со стороны общественности.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Вчера, 23:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Земля рискует войти в стадию "тепличной планеты"
Женщины лучше переносят сердечные приступы с
Евгений Петросян обратился к общественности через
Полицейские искали в пустыне трёхлетнего
Каждый третий россиянин готов платить за просмотр
В Москве погиб школьник, который пытался
Общественная организация коммунистов усомнилась в
Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи про
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко назвали дочь
Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные
Новостные «баталии» между Ольгой Бузовой и
Александр Маршал рассказал о своем состоянии
Ольга Орлова жестко раскритиковала хейтеров,
Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой
Известный политик Владимир Жириновский решил
Анна Семенович в вафельном халате решила
Мария Кохно сравнила себя с экс-ведущей «Дома-2»
Ким Кардашьян начала активно заниматься в
Ксения Собчак показала лицо своего подросшего
Ксения Бородина нарушила правила зоопарка ради
Эксперты рассказали, как использовать Apple
Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву в
В Санкт-Петербурге представители «золотой
Эксперты анонсировали ТОП-7 «горячих» технологий,
Под Новороссийском автобус телепроекта «Дом-2»
Чрезмерное употребление сахара в сладостях может
У Владимира Винокура умерла мать в возрасте 96 лет
Умные часы Apple Watch спасли жизнь австралийцу
Алена Водонаева задумалась о переезде в
Украина готовится прекратить железнодорожное
Просмотреть все новости