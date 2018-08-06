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Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву в конфликте с Андреем Малаховым

Скандально известный шоумен Никита Джигурда в Instagram опубликовал небольшое стихотворение, которое было адресовано Андрею Малахову. Он решил заступиться за Аллу Пугачёву после конфликта с ведущим.

Никита Джигурда заступился за Аллу Пугачёву в конфликте с Андреем Малаховым


Никита Джигурда решил в очередной раз высказать на видео в Instagram своё недовольство по отношению к телевизионным передачам. В этот раз целью для него стал Андрей Малахов. Из-за приглашения экс-супруга Пугачёвой на телепередачу «Россия 1», произошёл скандал между Примадонной и шоуменом. В свою очередь актер заступился за известную певицу, посвятив свой шедевр ведущему. В нём говорится, что Андрей за лохов держит своих зрителей, а редакторами проворачиваются «грязные дела». Знаменитость отметил, что телеведущий ради денег готов говорить что угодно.

Джигурда в недавнем времени выдвигал претензии также в адрес другого российского ведущего – Дмитрия Шепелева. Эпатажный артист отметил, что в выпуске телепередачи «Детектор лжи», которая была посвящена делу Джигурды, имел место сплошной обман зрителей. Между тем Шепелев это отрицает.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:00
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