На Тайване вирус атаковал завод по производству iPhone

Представители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. накануне заявили, что им придётся приостановить производство процессоров, так как работа была парализована неизвестным вирусом. Пока не удаётся выяснить происхождение вредоносной программы и то, как она попала на компьютеры.Специалисты компании на Тайване сейчас пытаются выяснить, что это – вирус-вымогатель или майнер. До сих пор ни одна из известных хакерских групп не взяла на себя ответственность за распространение вируса, тем самым ситуация усложняется.По данным руководства завода, им ещё ни разу не приходилось сталкиваться с подобной вредоносной программой. Это говорит о том, что система безопасности компании нуждается в усовершенствовании, поскольку её научились обходить.