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На Тайване вирус атаковал завод по производству iPhone

На Тайване завод по производству iPhone атаковал вирус, который начал стремительно распространяться. Официальные представители сообщили, что атака произошла поздно вечером.

На Тайване вирус атаковал завод по производству iPhone


Представители Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. накануне заявили, что им придётся приостановить производство процессоров, так как работа была парализована неизвестным вирусом. Пока не удаётся выяснить происхождение вредоносной программы и то, как она попала на компьютеры.

Специалисты компании на Тайване сейчас пытаются выяснить, что это – вирус-вымогатель или майнер. До сих пор ни одна из известных хакерских групп не взяла на себя ответственность за распространение вируса, тем самым ситуация усложняется.

По данным руководства завода, им ещё ни разу не приходилось сталкиваться с подобной вредоносной программой. Это говорит о том, что система безопасности компании нуждается в усовершенствовании, поскольку её научились обходить.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 01:00
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