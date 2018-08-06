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Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные исторические артефакты

Новые редкие исторические артефакты обнаружили ученые при проведении раскопок в Помпеях. Исследовалась территория старого особняка. Работы велись в городе, который был разрушен при извержении вулкана Везувий в 79 году нашей эры.

Ученые отметили уникальность и особенный стиль найденного здания с артефактами, а так же его декоративные фрески. Научное открытие получило соответствующее название - «Домус винтаж». По предварительным данным, принадлежала постройка сенатору, который сделал успешную карьеру в период правления Юлия Цезаря.
Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные исторические артефакты


Все обнаруженные фрески сохранили свое первоначальное состояние. Археологи продолжают раскопки, начатые еще в XVIII-XIX веках. Особо отмечается, что более ранние исследования проводились небрежно, из-за чего повреждена часть стен здания.

Использование новых технологии, позволило ученым определить местонахождение уникальных артефактов. В расположенных рядом со зданием помещениях, исследователи нашли основание обгоревшей старой кровати, где сохранились даже части ткани.

Помпеи впервые обнаружили в 1592 году. Погребен город под слоем пепла, на сегодня еще 20% его территории остается под землей.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:00
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