Ученые обнаружили в Помпеях новые уникальные исторические артефакты

Ученые отметили уникальность и особенный стиль найденного здания с артефактами, а так же его декоративные фрески. Научное открытие получило соответствующее название - «Домус винтаж». По предварительным данным, принадлежала постройка сенатору, который сделал успешную карьеру в период правления Юлия Цезаря.Все обнаруженные фрески сохранили свое первоначальное состояние. Археологи продолжают раскопки, начатые еще в XVIII-XIX веках. Особо отмечается, что более ранние исследования проводились небрежно, из-за чего повреждена часть стен здания.Использование новых технологии, позволило ученым определить местонахождение уникальных артефактов. В расположенных рядом со зданием помещениях, исследователи нашли основание обгоревшей старой кровати, где сохранились даже части ткани.Помпеи впервые обнаружили в 1592 году. Погребен город под слоем пепла, на сегодня еще 20% его территории остается под землей.