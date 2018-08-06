Общественная организация коммунистов усомнилась в честности доходов Петросяна и Степаненко

Такая оценка их труда связана с тем, что по мнению граждан, связана с тем, что даже работая на шахтах и более опасных видах труда, не удается заработать и четверти той недвижимости, которой располагают отечественные юмористы. Вместе с тем, у отдельных общественных организаций все же имеются ряд вопросов к любимцам публики, так как из обыкновенного развода данное дело превращается в очередное громкое «шоу», которое уже начинает выходить за рамки. Депутат от организации «Коммунисты Петербурга и Ленобласти» высказал недовольство обратившихся к нему граждан, недовольных тем, как оценивается их труд, и труд тех, кто сейчас не может поделить свое состояние.Между тем, Сергей Малинкович не скрывает сомнения в том, что заработанные средства на самом деле преувеличены за те труды, которые исполняли Евгений Петросян и Елена Степаненко. Однако следует заметить, что артисты довольно часто выступали и в качестве артистов на различных закрытых мероприятиях крупных чиновников и других обеспеченных лиц.