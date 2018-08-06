Половина мужчин плачут после секса из-за психологических проблем - Ученые

Австралийские ученые выяснили, что половина мужчин плачет после секса из-за психологических проблем. Они могут быть вызваны стрессами на работе, неполадками в личной жизни или пережитым в детстве насилием.После исследований оказалось, что неудовлетворенных половым актом составило 50 процентов опрашиваемых мужчин, в то время как, 41 процент испытуемых хотя бы раз были неудовлетворенны сексом последние 2-3 года. Такие данные обнародовали сотрудники Университета Квисленда в журнале Journal of Sex & Marital Therapy. В ходе опроса эксперты выяснили, что мужчины плачут после неудавшегося полового акта. Неутешительная статистика относится к представителям сильного пола, перешагнувшим рубеж среднего возраста.Кроме того, 5% из добровольцев нуждались в помощи психологов. Различные жизненные ситуации могут не только стать виновниками возникновения эректильной дисфункции, но и негативно отражаются на проблемах с мужской психикой.