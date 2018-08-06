Сестра Ольги Бузовой: «Рома Гриценко Оле не пара»

«Во всем! Если у меня происходит что-то плохое, сестра всегда первой узнает. Если улыбается удача, тоже делюсь с ней. Конечно, и с родителями близка. Мама с папой – современные люди, которые ведут блоги в Инстаграме. Но Оля – это другое. Мы на одной волне. Возможно, дело еще в возрасте, ведь разница всего 2,5 года. Она моя опора и защита. Игра в одни ворота», - рассказала Анна Бузова.

«..Штамп в паспорте – не залог крепкой семьи. Главное – уважение, взаимопонимание, общие цели, интересы… А колец он много подарил», - говорит Анна.

«Очень хочу, чтобы Оля встретила человека, который сделает ее счастливой. Честно, не понимаю разговоров вокруг ее якобы завышенной планки. Не было такого никогда. У сестры вполне земные запросы. В глубине души она маленькая девочка, которая нуждается в крепком плече. Добрый, открытый, честный, понимающий, с чувством юмора – такого избранника желаю ей. Он должен носить на руках и, главное, любить бескорыстно, а не за что-то», - заявляет родственница Ольги Бузовой.

Ольга Бузова практически всегда говорит о том, что ее младшая сестра является для нее самым дорогим и близким человеком. В отличие от других звездных семей, которые то и дело оказываются в центре внимания у общественности, между девушками практически не возникает скандалов и склоков, несмотря даже на то, что они очень разные.По словам Анны Бузовой, несмотря на то, что они с сестрой очень разные, их мечты схожи. Оказывается, что родственницы мечтают встретить свою старость на побережье Испании в кругу большой семьи. Также красавица подчеркнула, что никогда не завидовала Ольге, так как считает, что родному человеку завидовать попросту невозможно.Анна заявила, что всегда поддерживала и поддерживает свою старшую сестру, ведь считает именно ее своей защитой и опорой.Оказывается, что для Бузовой-младшей штамп в паспорте не является залогом крепкой семьи. И именно поэтому она до сих пор так и не вышла замуж, несмотря даже на то, что любимый мужчина сделал ей предложение руки и сердца очень давно.По словам Бузовой-младшей, Ольге очень важно чтобы ее любили бескорыстно, а не за что-то.Конечно же, что Анна не могла не высказать своего мнения по поводу Романа Гриценко, который на протяжении уже полугода увивается за Ольгой. По словам младшей сестры Бузовой, парень не подходит ее родственнице. Красавица даже подумывает о том, что Гриценко просто-таки пиарится за счет Оли.