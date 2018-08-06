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Поклонники раскритиковали мужскую фигуру Анастасии Волочковой в неудачном наряде

Балерина опубликовала в Instagram фото, рекламируя полезные свойства чёрной минеральной воды. После просмотра поклонники раскритиковали мужскую фигуру Анастасии Волочковой в неудачном наряде.

Поклонники раскритиковали мужскую фигуру Анастасии Волочковой в неудачном наряде


В сюжет видно, что знаменитость в чрезмерно коротком наряде рассказывает о всех достоинствах продукции «COSMOS by NATURALITY», упоминая о редчайшем источнике в мире. В свою очередь подписчики были возмущены наивностью Анастасии Волочковой, отметив, что по-настоящему целебная вода должна быть прозрачной. Между тем фолловеров больше воды заинтересовал внешний вид артистки в провокационной одежде, после чего многие недоброжелатели предположили, что она просто забыла надеть юбку.

Фанаты советуют звезде подбирать платья нормальной длины, учитывая особенности своей нестандартной фигуры. Юзеры отметили, что в данном случае звезда балета вместо черной воды продемонстрировала пошлую вещь, сделавшую ее похожей на мужчину.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:13
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