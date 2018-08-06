Поклонники раскритиковали мужскую фигуру Анастасии Волочковой в неудачном наряде

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Авг 2018 в 2:27 PDT

В сюжет видно, что знаменитость в чрезмерно коротком наряде рассказывает о всех достоинствах продукции «COSMOS by NATURALITY», упоминая о редчайшем источнике в мире. В свою очередь подписчики были возмущены наивностью Анастасии Волочковой, отметив, что по-настоящему целебная вода должна быть прозрачной. Между тем фолловеров больше воды заинтересовал внешний вид артистки в провокационной одежде, после чего многие недоброжелатели предположили, что она просто забыла надеть юбку.Фанаты советуют звезде подбирать платья нормальной длины, учитывая особенности своей нестандартной фигуры. Юзеры отметили, что в данном случае звезда балета вместо черной воды продемонстрировала пошлую вещь, сделавшую ее похожей на мужчину.