Поклонники раскритиковали мужскую фигуру Анастасии Волочковой в неудачном наряде
Балерина опубликовала в Instagram фото, рекламируя полезные свойства чёрной минеральной воды. После просмотра поклонники раскритиковали мужскую фигуру Анастасии Волочковой в неудачном наряде.
В сюжет видно, что знаменитость в чрезмерно коротком наряде рассказывает о всех достоинствах продукции «COSMOS by NATURALITY», упоминая о редчайшем источнике в мире. В свою очередь подписчики были возмущены наивностью Анастасии Волочковой, отметив, что по-настоящему целебная вода должна быть прозрачной. Между тем фолловеров больше воды заинтересовал внешний вид артистки в провокационной одежде, после чего многие недоброжелатели предположили, что она просто забыла надеть юбку.
Фанаты советуют звезде подбирать платья нормальной длины, учитывая особенности своей нестандартной фигуры. Юзеры отметили, что в данном случае звезда балета вместо черной воды продемонстрировала пошлую вещь, сделавшую ее похожей на мужчину.
В сюжет видно, что знаменитость в чрезмерно коротком наряде рассказывает о всех достоинствах продукции «COSMOS by NATURALITY», упоминая о редчайшем источнике в мире. В свою очередь подписчики были возмущены наивностью Анастасии Волочковой, отметив, что по-настоящему целебная вода должна быть прозрачной. Между тем фолловеров больше воды заинтересовал внешний вид артистки в провокационной одежде, после чего многие недоброжелатели предположили, что она просто забыла надеть юбку.
Фанаты советуют звезде подбирать платья нормальной длины, учитывая особенности своей нестандартной фигуры. Юзеры отметили, что в данном случае звезда балета вместо черной воды продемонстрировала пошлую вещь, сделавшую ее похожей на мужчину.