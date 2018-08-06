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У Владимира Винокура умерла мать в возрасте 96 лет

Владимир Винокур в социальной сети опубликовал фотографию с матерью, сообщив о её кончине. Поклонники и знакомые выражают юмористу свои соболезнования.

У Владимира Винокура умерла мать в возрасте 96 лет


70-летний артист поделился в Сети грустной новостью, в возрасте 96 лет ушла из жизни его мать Анна Юльевна. В instagram Винокур опубликовал снимок, в описании к которому он попрощался с близким человеком и выразил свои эмоции.

В комментариях выразили юмористу свои соболезнования такие знаменитые люди, как Ольга Орлова, Валентин Юдашкин, Анна Нетребко и другие. Стоит отметить, что между Владимиром Натановичем и его мамой отношения были всегда доверительными. В своё время Анна Юльевна преподавала литературу и русский язык.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:17
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