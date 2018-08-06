У Владимира Винокура умерла мать в возрасте 96 лет

Публикация от VV (@vladimir_vinokur) 6 Авг 2018 в 3:38 PDT

70-летний артист поделился в Сети грустной новостью, в возрасте 96 лет ушла из жизни его мать Анна Юльевна. В instagram Винокур опубликовал снимок, в описании к которому он попрощался с близким человеком и выразил свои эмоции.В комментариях выразили юмористу свои соболезнования такие знаменитые люди, как Ольга Орлова, Валентин Юдашкин, Анна Нетребко и другие. Стоит отметить, что между Владимиром Натановичем и его мамой отношения были всегда доверительными. В своё время Анна Юльевна преподавала литературу и русский язык.