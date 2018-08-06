Известный политик Владимир Жириновский решил защитить интересы Евгения Петросяна

По мнению лидера ЛДПР , совершенно не ясной остается ситуация, связанная с таким скандальным бракоразводным процессом, ведь осуществить раздел имущества можно было и более спокойно и мирно, не приводя к тому, что происходит сейчас. Более того, Владимир Жириновский считает, что Елена Степаненко намерена практически полностью лишить имущества своего известного супруга, который проработал всю жизнь для накопления нынешних средств.В свою очередь, адвокат Евгения Петросяна отметил, что его клиент предлагал совершить раздел имущества по-ровну, однако вторая сторона судебного дела не согласилась на данный вариант. Таким образом, Владимир Жириновский полностью поддерживает сторону Евгения Петросяна, призывая его нынешнюю супругу завершить бракоразводный процесс максимально открыто и честно перед собой и своим мужем. Не исключено, что в деле между парой появятся новые интересные детали, которые пока скрывают до завершения спора о нажитом имуществе.