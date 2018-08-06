Известный политик Владимир Жириновский решил защитить интересы Евгения Петросяна
В российском обществе последние дни практически полностью заняты обсуждением скандального развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Известный политик Владимир Жириновский решил защитить интересы юмориста, озвучив свое мнение перед журналистами.
По мнению лидера ЛДПР , совершенно не ясной остается ситуация, связанная с таким скандальным бракоразводным процессом, ведь осуществить раздел имущества можно было и более спокойно и мирно, не приводя к тому, что происходит сейчас. Более того, Владимир Жириновский считает, что Елена Степаненко намерена практически полностью лишить имущества своего известного супруга, который проработал всю жизнь для накопления нынешних средств.
В свою очередь, адвокат Евгения Петросяна отметил, что его клиент предлагал совершить раздел имущества по-ровну, однако вторая сторона судебного дела не согласилась на данный вариант. Таким образом, Владимир Жириновский полностью поддерживает сторону Евгения Петросяна, призывая его нынешнюю супругу завершить бракоразводный процесс максимально открыто и честно перед собой и своим мужем. Не исключено, что в деле между парой появятся новые интересные детали, которые пока скрывают до завершения спора о нажитом имуществе.
По мнению лидера ЛДПР , совершенно не ясной остается ситуация, связанная с таким скандальным бракоразводным процессом, ведь осуществить раздел имущества можно было и более спокойно и мирно, не приводя к тому, что происходит сейчас. Более того, Владимир Жириновский считает, что Елена Степаненко намерена практически полностью лишить имущества своего известного супруга, который проработал всю жизнь для накопления нынешних средств.
В свою очередь, адвокат Евгения Петросяна отметил, что его клиент предлагал совершить раздел имущества по-ровну, однако вторая сторона судебного дела не согласилась на данный вариант. Таким образом, Владимир Жириновский полностью поддерживает сторону Евгения Петросяна, призывая его нынешнюю супругу завершить бракоразводный процесс максимально открыто и честно перед собой и своим мужем. Не исключено, что в деле между парой появятся новые интересные детали, которые пока скрывают до завершения спора о нажитом имуществе.