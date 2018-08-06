Ирина Шейк в купальнике спровоцировала слухи про вторую беременность

Звезда в Instagram-аккаунте разместила сюжет, сделанный во время отдыха, на котором поклонники смогли разглядеть ее округлившийся живот. Фолловеры принялись массово поздравлять знаменитость с этим радостным событием, несмотря на то, что она не подтвердила данные слухи. Пользователи Сети уже несколько месяцев обсуждают Ирину Шейк, которая якобы готовится в свои 32 года второй раз стать мамой, но модель пока не отреагировала на сообщения фанатов. Сейчас Ирина Шейк позировала перед камерами за столиком в ресторане, накинув на плечи кофту, а также прикрыла живот руками. При этом модель смотрит задумчиво вдаль.Фото за сутки оценили более 260 тысяч поклонников. Свыше тысячи человек оставили свои комментарии. Многие восхитились красотой модели, отметив, что она великолепная и настоящая. Многие пользователи спросили про беременность, разглядев подозрительную округлость живота своего кумира.