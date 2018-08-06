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На МКС создали самое «ультрахолодное» место во Вселенной

На МКС впервые удалось получить конденсат Бозе-Эйнштейна (КБЭ). Эксперимент назван «ультрахолодным», проведение его стало возможно благодаря лаборатории NASA - Cold Atom Laboratory (CAL).

Ученые успешно сформировали облака ультрахолодных атомов, которые известны как конденсаты Бозе-Эйнштейна. Их температура незначительно превышает абсолютный нулевой показатель, в данном состоянии атомы практически прекращают двигаться. Как рассказали специалисты, результаты эксперимента получены после долгих лет исследований. Теперь появилась возможность поведения новых лабораторных исследований.

На МКС создали самое «ультрахолодное» место во Вселенной


Основная цель специалистов - достичь еще меньших температур, ранее полученных в ходе экспериментов с КБЭ, которые проводились на Земле. Получены конденсаты Бозе-Эйнштейна были из атомов рубидия, после обработки температурой в 100 нанокельвинов. Данный уровень холоднее среднего температурного показателя космоса.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 15:48
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