На МКС создали самое «ультрахолодное» место во Вселенной

Ученые успешно сформировали облака ультрахолодных атомов, которые известны как конденсаты Бозе-Эйнштейна. Их температура незначительно превышает абсолютный нулевой показатель, в данном состоянии атомы практически прекращают двигаться. Как рассказали специалисты, результаты эксперимента получены после долгих лет исследований. Теперь появилась возможность поведения новых лабораторных исследований.Основная цель специалистов - достичь еще меньших температур, ранее полученных в ходе экспериментов с КБЭ, которые проводились на Земле. Получены конденсаты Бозе-Эйнштейна были из атомов рубидия, после обработки температурой в 100 нанокельвинов. Данный уровень холоднее среднего температурного показателя космоса.