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Анна Семенович в вафельном халате решила пококетничать с режиссером

Популярная певица и актриса Анна Семенович старается максимальное количество времени уделять не только работе, но и развлечениям. В настоящее время девушка снимается в новом фильме, со съемок которого зачастую и публикуют очередные снимки в социальной сети.

На одной из последних фотографий Анна Семенович позирует в симпатичном вафельном халате, под которым с легкостью можно рассмотреть весьма сексуальный пеньюар. Не исключено, что звезда в качестве героини картины продемонстрирует свои формы и без халата, однако это вопрос пока остается открытым, ведь даже названия картины до сих пор не раскрывают. В свободное от съемок время артистка не против в том числе и пококетничать с режиссером, ведь любой мужчина не сможет устоять перед столь яркой женщиной.

Анна Семенович в вафельном халате решила пококетничать с режиссером


Многочисленные подписчики певицы не смогли обойти стороны эти снимки со съемок, буквально осыпав комплиментами красивую русскую знаменитость, которая до сих пор находится в статусе свободной. Не исключено, что частые съемки в подобных фильмах изменят данную ситуацию и Анна Семенович сможет похвастаться крепкими и искренними отношениями, о которых многие девушки могут только лишь мечтать.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Иванов Максим Сегодня, 19:45
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