Анна Семенович в вафельном халате решила пококетничать с режиссером

На одной из последних фотографий Анна Семенович позирует в симпатичном вафельном халате, под которым с легкостью можно рассмотреть весьма сексуальный пеньюар. Не исключено, что звезда в качестве героини картины продемонстрирует свои формы и без халата, однако это вопрос пока остается открытым, ведь даже названия картины до сих пор не раскрывают. В свободное от съемок время артистка не против в том числе и пококетничать с режиссером, ведь любой мужчина не сможет устоять перед столь яркой женщиной.Многочисленные подписчики певицы не смогли обойти стороны эти снимки со съемок, буквально осыпав комплиментами красивую русскую знаменитость, которая до сих пор находится в статусе свободной. Не исключено, что частые съемки в подобных фильмах изменят данную ситуацию и Анна Семенович сможет похвастаться крепкими и искренними отношениями, о которых многие девушки могут только лишь мечтать.