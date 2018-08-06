Умные часы Apple Watch спасли жизнь австралийцу
Умные часы Apple Watch спасли жизнь 24-летнему австралийцу. Благодаря гаджету парень был своевременно предупреждён о проблемах с сердцем, в результате чего была предотвращена его преждевременная гибель.
Apple Watch имеет много полезных опций, но мало кто знает, что гаджет может уберечь человека от смерти. Недавно в Австралии произошёл случай, когда «яблочный» девайс предупредил своего хозяина о проблемах со здоровьем. Умные часы уведомили 24-летнего австралийца о чрезмерно высоком пульсе.
Молодой человек сразу же обратился к врачу, который выявил у него смертельную патологию сердца. Парню понадобилась операция, после этого угроза жизни миновала. Теперь со своим гаджетом он не расстаётся ни на минуту.
Apple Watch имеет много полезных опций, но мало кто знает, что гаджет может уберечь человека от смерти. Недавно в Австралии произошёл случай, когда «яблочный» девайс предупредил своего хозяина о проблемах со здоровьем. Умные часы уведомили 24-летнего австралийца о чрезмерно высоком пульсе.
Молодой человек сразу же обратился к врачу, который выявил у него смертельную патологию сердца. Парню понадобилась операция, после этого угроза жизни миновала. Теперь со своим гаджетом он не расстаётся ни на минуту.
Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 18:15