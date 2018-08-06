Умные часы Apple Watch спасли жизнь австралийцу

Apple Watch имеет много полезных опций, но мало кто знает, что гаджет может уберечь человека от смерти. Недавно в Австралии произошёл случай, когда «яблочный» девайс предупредил своего хозяина о проблемах со здоровьем. Умные часы уведомили 24-летнего австралийца о чрезмерно высоком пульсе.Молодой человек сразу же обратился к врачу, который выявил у него смертельную патологию сердца. Парню понадобилась операция, после этого угроза жизни миновала. Теперь со своим гаджетом он не расстаётся ни на минуту.