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Эксперты анонсировали ТОП-7 «горячих» технологий, представленных в 2018 году

Эксперты анонсировали семь самых «горячих» технологий. Так Vivo и Oppo запустили смартфоны, обладающие механизмом всплывающих камер. Oppo выпустила новинку Find X. При этом Vivo запустила смартфон Nex.

Эксперты анонсировали ТОП-7 «горячих» технологий, представленных в 2018 году


Oppo также принесла рынок смартфонов самое высокое соотношение в смартфоне - «экран-корпус» (93,8%). Речь идёт о смартфоне Find X.

Модель Asus Zenbook Pro 15 демонстрирует на сенсорной панели экран, помогающий пользователям легко выполнять одновременно множество задач. Видео можно воспроизводить на YouTube, а также просматривать со ScreenPad изображения, веб-страницы и многое другое.

Samsung в камерах для современных смартфонов установила очередной стандарт. В своих флагманах 2018 года Galaxy S9, а также Galaxy S9 + были представлены объективы с переменной апертурой. Устройства способны изменять диафрагму согласно требуемому снижению.

Asus представила в телефоне ROG, показанном в Тайване на Computex, современный AMOLED-дисплей, частота обновления которого составляет 90 Гц.

Huawei выпустила на рынок P20 Pro оснащаемую тремя задними камерами, которые оснащаются монохромным 20-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельным телеобъективом, RGB-датчиком на 40 мегапикселей.

Nikon представила Coolpix P1000, с возможностью оптического масштабирования 125x. Устройство обладает 4-кратным цифровым зумом.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:45
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