Эксперты анонсировали ТОП-7 «горячих» технологий, представленных в 2018 году

Oppo также принесла рынок смартфонов самое высокое соотношение в смартфоне - «экран-корпус» (93,8%). Речь идёт о смартфоне Find X.Модель Asus Zenbook Pro 15 демонстрирует на сенсорной панели экран, помогающий пользователям легко выполнять одновременно множество задач. Видео можно воспроизводить на YouTube, а также просматривать со ScreenPad изображения, веб-страницы и многое другое.Samsung в камерах для современных смартфонов установила очередной стандарт. В своих флагманах 2018 года Galaxy S9, а также Galaxy S9 + были представлены объективы с переменной апертурой. Устройства способны изменять диафрагму согласно требуемому снижению.Asus представила в телефоне ROG, показанном в Тайване на Computex, современный AMOLED-дисплей, частота обновления которого составляет 90 Гц.Huawei выпустила на рынок P20 Pro оснащаемую тремя задними камерами, которые оснащаются монохромным 20-мегапиксельным датчиком, 8-мегапиксельным телеобъективом, RGB-датчиком на 40 мегапикселей.Nikon представила Coolpix P1000, с возможностью оптического масштабирования 125x. Устройство обладает 4-кратным цифровым зумом.