Ученые: Строительство пирамиды Хеопса завершилось установкой сферы Глаза Хоруса
Исследования испанского архитектора Микеля Перес-Санчеса завершились точным восстановлением изначального внешнего вида пирамиды Хеопса. Так же удалось определить, что на самой ее вершине когда-то находилась сфера.
Как отметил Перес-Санчес, Великую пирамиду построили во время правления Хуфу, это второй фараон IV Династии. Архитектор уточнил, что сооружение лишено в настоящее время первоначального покрытия, состоящего из блоков белого известняка, при этом его вершина уменьшена в высоту примерно 9 метров.
Согласно предположениям экспертов, находившаяся на вершине пирамиды Хеопса сфера, представляла форму, в диаметре 2,7 метра и символизировала Глаз Хоруса.
Команда исследователей создала компьютерный рисунок, трехмерное изображение которого позволило определить угол наклона, который составил 51,84 градусов. Также ученые сообщили, что размер первоначальной поверхности пирамиды был в 100 тысяч раз больше.
Как отметил Перес-Санчес, Великую пирамиду построили во время правления Хуфу, это второй фараон IV Династии. Архитектор уточнил, что сооружение лишено в настоящее время первоначального покрытия, состоящего из блоков белого известняка, при этом его вершина уменьшена в высоту примерно 9 метров.
Согласно предположениям экспертов, находившаяся на вершине пирамиды Хеопса сфера, представляла форму, в диаметре 2,7 метра и символизировала Глаз Хоруса.
Команда исследователей создала компьютерный рисунок, трехмерное изображение которого позволило определить угол наклона, который составил 51,84 градусов. Также ученые сообщили, что размер первоначальной поверхности пирамиды был в 100 тысяч раз больше.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:19