Ученые: Строительство пирамиды Хеопса завершилось установкой сферы Глаза Хоруса

Как отметил Перес-Санчес, Великую пирамиду построили во время правления Хуфу, это второй фараон IV Династии. Архитектор уточнил, что сооружение лишено в настоящее время первоначального покрытия, состоящего из блоков белого известняка, при этом его вершина уменьшена в высоту примерно 9 метров.Согласно предположениям экспертов, находившаяся на вершине пирамиды Хеопса сфера, представляла форму, в диаметре 2,7 метра и символизировала Глаз Хоруса.Команда исследователей создала компьютерный рисунок, трехмерное изображение которого позволило определить угол наклона, который составил 51,84 градусов. Также ученые сообщили, что размер первоначальной поверхности пирамиды был в 100 тысяч раз больше.