АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайная вечеря Христа: Спаситель вместе с учениками отмечал Пасху по обычаям ессеев и преломлял с ними пресный хлеб
EUR 73.47 USD 63.45
Курс валют на 04.08.2018

Ученые: Строительство пирамиды Хеопса завершилось установкой сферы Глаза Хоруса

Исследования испанского архитектора Микеля Перес-Санчеса завершились точным восстановлением изначального внешнего вида пирамиды Хеопса. Так же удалось определить, что на самой ее вершине когда-то находилась сфера.

Как отметил Перес-Санчес, Великую пирамиду построили во время правления Хуфу, это второй фараон IV Династии. Архитектор уточнил, что сооружение лишено в настоящее время первоначального покрытия, состоящего из блоков белого известняка, при этом его вершина уменьшена в высоту примерно 9 метров.

Ученые: Строительство пирамиды Хеопса завершилось установкой сферы Глаза Хоруса


Согласно предположениям экспертов, находившаяся на вершине пирамиды Хеопса сфера, представляла форму, в диаметре 2,7 метра и символизировала Глаз Хоруса.

Команда исследователей создала компьютерный рисунок, трехмерное изображение которого позволило определить угол наклона, который составил 51,84 градусов. Также ученые сообщили, что размер первоначальной поверхности пирамиды был в 100 тысяч раз больше.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 16:19
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Евгения Феофилактова до сих пор считает Дарью
Мокрая Анна Седокова взбудоражила мужскую
Исследователи изучили звездные популяции в
Амелия Виндзор пройдясь по пляжу топлес наплевала
Поклонники раскритиковали мужскую фигуру
Сын Натальи Сенчуковой нашёл будущую супругу под
Антон Гусев заявил, что сбреет бороду, если
Половина мужчин плачут после секса из-за
Ученые: Строительство пирамиды Хеопса завершилось
Сестра Ольги Бузовой: «Рома Гриценко Оле не пара»
На МКС создали самое «ультрахолодное» место во
Анна Хилькевич пытается убедить фанатов в
Свидетели события из Миннесоты запечатлели на
Apple удалила из iTunes подкасты Infowars про
Евгений Петросян и Елена Степаненко не явились на
Аналитики назвали 5 лучших гаджетов для купания в
Ольга Рапунцель выиграет в конкурсе «Человек
AliExpress на один день снизит цены на лучшие
Ольга Жарикова подтвердила слухи о том, что они с
Илья Резник обвенчался с супругой Ириной
Тайваньские рыбаки выловили неизвестную науке
Даша Друзьяк шантажировала руководство, а Саша
Специалисты СПбПУ разработали защищающий от
Суд перенес рассмотрение иска Степаненко о
Анастасия Кочервей в ночном эфире «Дома-2»
В Египте обнаружили неизвестную ранее новую
Ксения Бик может стать подозреваемой в смерти
Мария Кравченко рассказала поклонникам секреты
National Interest рассказал о секретном
Ольга Бузова в откровенном купальнике восхитила
Просмотреть все новости