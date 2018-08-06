Шоу «Звёзды под гипнозом» подверглось резкой критике со стороны зрителей

Следует отметить, что с самых первых выпусков многие телезрители уже стали высказывать свои подозрения по поводу постановочного характера данного шоу, однако программа продолжала развиваться и удивлять новыми сюжетами. Помимо того, публика неоднократно ставила в пример данному шоу «Битву экстрасенсов», где под видом скептиков на самом деле снимали проект, продолжающийся 19 сезонов и не скрывающий планов развивать данную тему.Между тем, публика стала крайне негативно высказываться о тех звездах шоу-бизнеса, которые принимают участие в шоу «Звезды под гипнозом», тем самым призывая игнорировать подобные методы раскрутки. Некоторые отечественные блоггеры сняли множество роликов, посвященных этой программе, частично раскрывая реальные особенности данной программы. В частности, один из роликов Николая Соболева на данную тему просмотрели более 4 миллионов человек, что свидетельствует о высоком интересе к телепередаче.