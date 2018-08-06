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Ольга Рапунцель выиграет в конкурсе «Человек года» благодаря матери, которая отказалась от нее

Несколько дней назад в семействе Рапунцелей произошел очередной скандал – Оля снова поссорилась со своей матерью и младшей сестрой. Причем, по мнению многих, благодаря этому Ольга Рапунцель получит победу в конкурсе «Человек года».

Несмотря на то, что главный ежегодный конкурс «Человек года», призом которого является квартира в Москве, еще не начался, на Поляне телепроекта «Дом-2» не утихают разговоры о том, кто станет победителем.

Ольга Рапунцель выиграет в конкурсе «Человек года» благодаря матери, которая отказалась от нее

Не секрет, что долгое время фаворитом этого конкурса считалась беременная Алена Савкина, особенно после того, как ее предал Илья Яббаров. Однако постоянные истерики, конфликты с родственниками и неуважение к коллективу и ведущим, свели шансы выиграть квартиру на нет.

А вот у Ольги Рапунцель шансы, наоборот, возросли, ведь на фоне бьющейся в истерике младшей сестры, она стала выглядеть спокойной и уравновешенной девушкой, которую ничего не беспокоит, кроме собственной дочери и мужа.

Ольга Рапунцель выиграет в конкурсе «Человек года» благодаря матери, которая отказалась от нее

Кроме того, зрительских симпатий молодой мамочке добавила и ситуация двухдневной давности, когда во время Лобного места Татьяна Владимировна заявила, что Оля ей больше не дочь, поскольку защищает не ее, а своего супруга.

Теперь, по мнению поклонников телестройки, Рапунцель обязательно получит наибольшее количество голосов и выиграет квартиру, ведь зрители любят отдавать предпочтения тем, кто находится в статусе «жертвы».

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:30
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