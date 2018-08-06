Ольга Рапунцель выиграет в конкурсе «Человек года» благодаря матери, которая отказалась от нее

Несмотря на то, что главный ежегодный конкурс «Человек года», призом которого является квартира в Москве, еще не начался, на Поляне телепроекта «Дом-2» не утихают разговоры о том, кто станет победителем.Не секрет, что долгое время фаворитом этого конкурса считалась беременная Алена Савкина, особенно после того, как ее предал Илья Яббаров. Однако постоянные истерики, конфликты с родственниками и неуважение к коллективу и ведущим, свели шансы выиграть квартиру на нет.А вот у Ольги Рапунцель шансы, наоборот, возросли, ведь на фоне бьющейся в истерике младшей сестры, она стала выглядеть спокойной и уравновешенной девушкой, которую ничего не беспокоит, кроме собственной дочери и мужа.Кроме того, зрительских симпатий молодой мамочке добавила и ситуация двухдневной давности, когда во время Лобного места Татьяна Владимировна заявила, что Оля ей больше не дочь, поскольку защищает не ее, а своего супруга.Теперь, по мнению поклонников телестройки, Рапунцель обязательно получит наибольшее количество голосов и выиграет квартиру, ведь зрители любят отдавать предпочтения тем, кто находится в статусе «жертвы».